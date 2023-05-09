Gölcük Yeni Devlet Hastanesi'nde ikmal ihalesinin tamamlanması ardından çalışmalar başladı.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Yeni Devlet Hastanesi'nde tamamlanma ihalesini kazanan firma çalışmalara başladı.

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ve AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen ile birlikte hastaneye giden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, çalışmaları yerinde inceledi. 17 Ocak 2023 tarihinde yapılan tamamlanma ihalesi sonrasında; Mart 2023’de yer teslimi yapılan firmanın, hastanedeki çalışmaları 180 günde tamamlanması planlanıyor.

Gölcük Yeni Devlet Hastanesi’nde 800 m2 alanlı ve 2 katlı, merkezi teshin binasının da temel kazısı tamamlandı. 45 bin metrekare kapalı alana sahip ve 272 yataklı olacak olan Yeni Gölcük Devlet Hastanesi’nin; 28’i erişkin, 7’si yeni doğan olmak üzere; toplam 35 yoğun bakım yatağı, 26 yataklı diyaliz ünitesi, 7 genel, 1 lokal ve 1 sezaryen olmak üzere; toplam 9 ameliyathane, 71 poliklinik odası, 4 adet tek kişilik (SDL) konforlu doğum odası ve hiperbolik ünitesi gibi özellikli alanlar ile; 225’i kapalı 275’i açık olmak üzere toplam 500 araçlık otopark bulunacak.

KABA İNŞAATI VE DIŞ CEPHESİ TAMAMLANDI

Yeni Gölcük Devlet Hastanesi’nin, 2019 yılında temel kazısına başlanması sonrasında, Kasım 2020’de kaba inşaatı, Mart 2021 tarihinde de dış cephesi bitirildi. Sağlık Bakanlığı tarafından mevcut imalatları yapan firmanın işlemleri, 05.08.2021 tarihinde tasfiye edilmişti.