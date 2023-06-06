Gölcük'te Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında voleybol ve futbol branşlarında düzenlenen Bahar Kupası’nda dereceye giren sporcular ödüllendirildi.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük’te Türkiye Çevre Haftası kapsamında; gençler arasında spor kültürünün yaygınlaşmasına ve çevre bilincinin oluşmasına katkı sağlamak amacıyla Bahar Kupası turnuvası düzenlendi.

Gölcük Belediyesi, Gölcük Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen turnuva; genç sporcuların heyecan dolu mücadelesine sahne oldu. Turnuvada; Küçük Kızlar ve Yıldız Kızlar Voleybol ile Küçük Erkekler Futbol kategorilerinde başarılı olan takımlara ödüllerini düzenlenen törenle takdim edildi.

Ödül törenine Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, İlçe Gençli ve Spor Müdürü Hasan Ceylan, sporcular ve aileleri katıldı. Törende takımlara ödüllerini veren Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, tüm sporcuları tebrik etti.

TURNUVADA DERECEYE GİREN TAKIMLAR

Bahar Kupası Turnuvası Voleybol Yıldız Kızlar kategorisinde; Uğur Mumcu Ortaokulu 1., Ömer Seyfettin Ortaokulu 2., İhsaniye Ortaokulu ise 3. oldu. Voleybol Küçük Kızlar kategorisinde; Ömer Seyfettin Ortaokulu 1., Özel Nafiz Tokgöz Ortaokulu 2., Uğur Mumcu Ortaokulu 3. oldu. Futbol Küçük Erkekler kategorisinde de; Dumlupınar Ortaokulu 1., Kocatepe Ortaokulu 2., Saraylı Ortaokulu ise 3. oldu.