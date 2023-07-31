Kocaeli'de Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel Plaj Voleybol Turnuvası, çekişmeli final müsabakalarının ardından tamamlandı.KOCAELİ (İGFA)- Gölcük’te geleneksel olarak düzenlenen Yaz Spor Etkinlikleri’nde, Plaj Voleybol Turnuvası finalleri çekişmeli maçlara sahne oldu.

Değirmendere Yüzbaşılar sahiline renk ve heyecan katan turnuvaya; bu yıl yine rekor katılım oldu. 196 takım, 424 sporcunun yeteneklerini sergilediği, büyük bir rekabete sahne olan Plaj Voleybolu Turnuvası final müsabakaları ile sona erdi. Turnuvada dereceye giren takımlara ödüllerini takdim eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, tüm sporcuları tebrik etti.

HEYECAN SOKAK BASKETBOLU İLE DEVAM EDECEK

Şampiyon takımlara kupalarını takdim eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Turnuvaya katılan tüm takımlarımıza, maçları yakından takip eden seyircilerimize, hakemlerimize ve turnuvanın düzenlemesinde emeği geçen Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü personelimize çok teşekkür ediyorum. Spor Kenti Gölcük'te şimdi de sırada; 12-13 Ağustos tarihlerinde yapılacak Sokak Basketbolu Turnuvası heyecanı var. Tüm hemşehrilerimizi, bu heyecana da ortak olmaya davet ediyorum” dedi.

TURNUVADA DERECEYE GİREN TAKIMLAR

Çekişmeli ve heyecan dolu turnuvada; Minik Kızlar: 1.BCM Takımı, 2.Kelebekler Takımı 3. Beren-Naz-Miray, Küçük Kızlar: 1. Kumun Sultanları, 2. Ay Takımı, 3. Zeynep Mısra-Ece Nisa, Yıldız Kızlar: 1. Uğur Böcekleri Takımı, 2. Harlem Mario Takımı, 3. Beddua Takımı, Genç Kızlar: 1. Beddua Takımı, 2. Şevval-Nisa, 3. Dilara–Ela, Büyük Kadınlar: 1. Ayça-Melisa, 2.Buket-Derya, 3. Murat Fan Club, Babalar Kızlar: 1. Kokoreç Takımı, 2. Özcanden Takımı, 3. İsim Bulamadık Takımı, Büyük Kadınlar: 1. Melo-Ayça, 2. Duli Takımı, 3. Sıla Taşdemir-Burcu, Karma Grup:1. 100 Derece Takımı, 2. Sinem-Yusufcan, 3.Gökçe-Azat, Erkekler: 1. Madilet Takımı, 2. Tunç- Melih, 3. Yılans Takımını oldu.