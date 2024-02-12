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Gölcük Belediyesi tarafından yeniden ihya edilerek ilçeye ve turizme kazandırılması hedeflenen Yukarı Ulaşlı’daki tarihi Osmanlı hamamı, Ulaşlı Gençlik Derneği tarafından kiralandı.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi; ilçenin tarihsel ve kültürel mirasına sahip çıkmak ve turistik gelişimine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarda son olarak Gölcük Belediyesi tarafından restore edilen Yukarı Ulaşlı'daki Tarihî Osmanlı Hamamı, Ulaşlı Gençlik Derneği tarafından kiralandı. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, tarihi hamam ve çevresini sosyal-kültürel faaliyetlerinde kullanacak olan Ulaşlı Gençlik Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyesi gençlerle bir araya geldi. Sezer, Dernek Başkanı Seyfi Özkan, dernek yöneticileri ve üye gençlere yapacakları çalışmalarda üstün başarılar diledi.

ÖZENLE RESTORE EDİLDİ

Yıllarca bakımsızlıktan dolayı harap durumda olan Yukarı Ulaşlı tarihi hamam, Gölcük Belediyesi tarafından başlatılan restorasyon projesiyle eski ihtişamına kavuştu. Tarihî hamam; aslına uygun olarak, Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu onaylı projeye göre restore edildi. Taş istinat duvarları, travers merdivenleri ve devam eden çevre düzenlemesiyle; tarihî hamam estetik bir görünüm kazandı.

BÖLGENİN TARİHİNE IŞIK TUTACAK

Restorasyon çalışmaları tamamlanan tarihi hamam, hem turizme katkı sağlayacak hem de bölgenin tarihine ışık tutacak. Kocaeli'nin kültürel mirasına önemli bir katkı sağlaması amaçlanan hamam ile Gölcük’te bir tarihi değer daha gelecek nesillere aktarılmış olacak. Etrafında yapılan çevre düzenlemeleriyle birlikte hamamın yer aldığı bölge, turistik bir cazibe merkezi haline dönüşecek.

TARİHÎ HAMAM GENÇLERİN ELLERİNDE İŞLEV KAZANACAK

İlçedeki bir ecdat yadigarını daha ihya etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Gölcük’ümüzün tarihsel ve kültürel mirasına sahip çıkmak ve ilçemizin turistik gelişimine katkı sağlamak amacıyla restore ettiğimiz Yukarı Ulaşlı’daki Tarihî Osmanlı Hamam; aslına uygun olarak, Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu onaylı projeye göre restore edildi. Gençlerimiz, inşallah bu tarihi yapıda güzel faaliyetlerde bulunacak" dedi.