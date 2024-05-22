Gölcük Belediyesi, dün akşam çıkan yangın neticesinde büyük hasar gören iki katkı binanın yıkarak enkaz kaldırma işlemlerini tamamladı.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi, ilçe genelinde onarım ve güçlendirmesi yapılmayan orta hasarlı binalar ile vatandaşların can güvenliğini tehdit eden, sosyal riskler oluşturan metruk binaların yıkımına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında son olarak; Gölcük Merkez Mahallesi'nde, dün akşam çatı katında yangın çıkan yanında büyük hasar gören metruk bina, belediye ekipleri tarafından yıkılarak, enkazı kaldırıldı.

RİSKLİ YAPILAR BİRER BİRER YIKILIYOR

Çalışmanın tamamlanması ile birlikte; ilçe genelinde, sosyal riskler oluşturan ve metruk ya da orta hasarlı olup güçlendirmesi ve onarımı yapılmayan 131 bina ile Denizevler’deki 50 ve eski sanayi alanındaki 10 binayı yıkıp, enkazını kaldırılmış oldu.