Kahramanmaraş merkezli yaşanan büyük felaketin ardından bölgeye yardım ulaştırmak için tüm imkanlarını seferber eden Gölcük halkı, Gölcük Belediyesi aracılığı ile depremzede kardeşlerinin yaralarına merhem olmaya devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Gölcüklü yardımseverler, Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinin ardından başlattığı yardım seferberliğini sürdürüyor.

Bu kapsamda son olarak Gölcük Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi ile Engellilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği öncülüğünde toplanan su ve erzaktan oluşan yardım malzemelerini taşıyan tır; Gölcük Belediyesi’nin Hatay - Defne’deki Koordinasyon Merkezi’ne ulaştı.

Öte yandan Hatay'da bulunan Gölcük Belediyesi ekipleri; Gölcük Ana Kucağı Gündüz Bakımevi Çocuk Kulübü tarafından temin edilen, 60 adet LGS, 30 adet de üniversite sınavına hazırlık kitabını, Samandağ Tekebaşı Ortaokulu'na teslim ettiler.

Hemşehrilerinin yardım seferberliğine devam ettiğini söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Engellilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Bat kardeşime, hayırsever hemşehrilerime, öğrencilerimizin eğitime katkı sunan Ana Kucağı Gündüz Bakımevi yetkililerine ve destek olan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.