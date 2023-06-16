Kocaeli'de Gölcük Belediyesi ekipleri, Hatay’da depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılama çalışmaları kapsamında su ve erzak dağıtımlarını sürdürüyor.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi, depremin ilk gününden itibaren görev aldığı deprem bölgesinde yaraların sarılması için aralıksız çalışmaya devam ediyor.

Hatay’da faaliyetlerini sürdüren ekipler; depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için su ve erzak dağıtımlarını sürdürüyor. Kapı kapı dolaşan ekipler; çadır ve konteyner kentler ile ikametlerde yaşayan ihtiyaç sahiplerine yardımlarını ulaştırıyor. Ekipler yardım faaliyetleri sırasında depremzedelerin taleplerini dinlemeyi de ihmal etmeyerek kısa sürede ihtiyaçlarını gidermek için tüm imkanlarını seferber ediyor.

HATAY’IN HİJYENİ GÖLCÜK BELEDİYESİ’NE EMANET

Ekipler yardım faaliyetlerini yanı sıra Gölcük Belediyesi koordinasyonunda devam eden dezenfeksiyon, enkaz alanlarında, çadır kentlerde ilaçlama, kireçleme, kemirgen, larva mücadelesini, tuvalet ve saha temizliği çalışmalarını da aksatmıyor.