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Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve beraberindeki personeli, asrın felaketi olarak bilinen depremin 1. yılında Hatay’da depremin ilk gününden itibaren hizmet verdikleri depremzedelerle kol kola anma törenine katıldı.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi ekipleri, asrın felaketi olarak literatüre giren 6 Şubat depremlerinin ilk gününde olduğu gibi felaketin birinci yılında da Hatay’da depremzedelerin yanında oldu. Depremin ilk günü Hatay’a ekipleri ile birlikte giden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 11 ili etkileyen büyük felaketin yıldönümünde Hatay Antakya’da düzenlenen anma törenine katıldı. Depremin meydana geldiği saat olan 04.17’de düzenlenen anma programına; Başkan Sezer’in yanı sıra deprem sonrasında bölgede görev yapan Gölcük Belediyesi personellerinin bir bölümü, yardım faaliyetlerinde çalışan sivil gönüllüler ve ekiplere makina ve araç desteği veren gönüllüler ile binlerce vatandaş katıldı.

BAŞKAN SEZER SABIRLAR DİLEDİ

“Acınızı en iyi biz anlarız” yazılı pankart ile depremzedelerle kol kola yürüyen Ali Yıldırım Sezer, “Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Allah; ülkemizi, milletimizi her türlü semâvî ve arizî afet ve musîbetten muhafaza eylesin. Unutmadık” dedi.