Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gölcük Halıdere Mahallesi’nde devam eden altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.KOCAELİ (İGFA) - Kent genelinde altyapı hizmetlerini kesintisiz sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, vatandaşların sağlıklı ve sürdürülebilir hizmetlere erişimini sağlıyor. Bu kapsamda Gölcük Halıdere Mahallesi’nde başlatılan yeni altyapı çalışmalarıyla içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları daha modern ve dayanıklı hale getiriliyor. Yapılan yatırımlar sayesinde vatandaşlar daha sağlıklı içme suyu hatlarına ve güvenli atık su altyapısına kavuşacak.

“YAĞMUR SUYU DENİZE ULAŞACAK”

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in de eşlik ettiği inceleme gezisinde Halıdere Mahallesi’ndeki altyapı yatırımlarının sorunsuz bir şekilde ilerlediğini belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, “Bu bölgede su terfisinde sorun olduğu için baskınlar oluyordu. Burayı projelendirdik. Projenin bu kısmı 1200 metrelik kolektif hattan oluşuyor. Yukarıdaki yağmur sularının denize ulaşmasında da sıkıntısı vardı. 700 metrelik bir hatla yukarıda toplanan yağmur suyunu denize ulaştırmak için yağmur suyu hattı yapıyoruz” dedi.

“KAYIP KAÇAK AZALACAK”

Altyapının tamamlanmasının ardından vakit kaybetmeden üst yapıya geçeceklerini söyleyen Büyükakın, “Yolun üst tarafında imara açılan yeni yerler var. Eski yapıların yenilenmesi ve yenilerinin yapılması ile projenin toplamda 100 milyon civarında maliyeti var. Üst yapının da tamamlanmasıyla projenin maliyeti daha da artacak. İçme suyu altyapısı 30 yıla varan bir altyapı vardı. Kayıp kaçağının da azaltılması adına önemli bir proje” dedi.

“ÇAĞDAŞ BİR ALTYAPI KAZANDIRACAĞIZ”

Altyapı çalışmalarının sadece Gölcük'te değil her ilçede yapıldığına vurgu yapan Başkan Büyükakın, “Yeni altyapı ihtiyacı varsa tamamını yeni plan dâhilinde hayata geçirmeye çalışıyoruz. Altyapı zahmetli iştir. Burası lodosun çok güçlü estiği zamanlarda sel basmaya varana kadar taşkın olan yer. Şehrimizdeki bütün noktaları elden geçirip, Kocaeli’ne çağdaş bir altyapı kazandıracağız” diye konuştu.

2150 METRELİK KANALİZASYON HATTI TAMAMLANDI

İSU Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan yatırım planı doğrultusunda 20,54 km içme suyu hattı, 4,64 km kanalizasyon hattı, 330 metre yağmur suyu hattı ve 40 metre yönlendirilebilir yatay sondaj çalışması planlanıyor. Toplamda 25,5 kilometre uzunluğunda altyapı hattında inşa edilecek. Sürdürülen çalışmalar kapsamında 2.150 metre kanalizasyon hattı ve 900 metre içme suyu hattı imalatı tamamlandı. Geriye kalan 19,64 km içme suyu, 2.490 metre atık su, 330 metre yağmur suyu ve 40 metrelik yatay sondaj imalatı için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

SU TAŞKINLARI ENGELLENECEK

Bölgede 30 yıllık olan içme suyu hatlarından verim alınamıyordu. Proje tamamlandığında içme suyu temin edilmeyen her yere içme suyu temin edilecek. İmara açılacak her yere de içme suyu hattı yapılacak. Yağmur suyunun bölgeye zarar vermemesi adına denize deşarjı sağlanacak. Böylece bölgedeki su taşkınları engellenmiş olacak. Mart ayında başlayan projenin yılsonunda tamamlanması planlanıyor.