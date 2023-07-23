Gölcük İşitme Engelliler Kadın ve Erkek Voleybol Takımlarından 10 sporcunun da yer aldığı İşitme Engelliler Kadın ve Erkek Voleybol Milli Takımları, Karabük’te düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda bir şampiyonluk bir de ikincilik kazandılar.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük İşitme Engelliler Kadın ve Erkek Voleybol Takımları, milli takımlara güç kazandırmaya ilçenin de gururu olmaya devam ediyor. Gölcük İşitme Engelliler Voleybol takımlarından 8 sporcunun yer aldığı İşitme Engelliler Erkek Voleybol Milli Takımı’nın kazandığı Avrupa şampiyonluğu ve 6 sporcunun yer aldığı Kadın Voleybol Milli Takımı ise Avrupa ikinciliğini kazanarak büyük başarıya imza attılar.

BİR KEZ DAHA GÖLCÜK’ÜN GURURU OLDULAR

Milli takım ve Gölcüklü sporcuların başarılarından övgü ile bahseden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Sporcularımız yıl içerisinde kazandıkları başarılarla ilçemizin gururu oldular. Her zaman yanlarında olduğumuz sporcularımız, Avrupa Şampiyonası’nda milli takım forması altında şampiyonluk kazanarak bir kez daha göğsümüzü kabarttılar. Avrupa şampiyonu ve ikinciliğini kazanan İşitme Engelliler Erkek ve Kadın Voleybol Milli Takımlarımızı can-ı gönülden tebrik ediyorum” dedi.