Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenecek ve futbol tutkunlarını bir araya getirecek 22. Geleneksel Futbol Turnuvası’na başvurular başlıyor.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen ve bu yıl 21.’si düzenlenecek olan Geleneksel Futbol Turnuvası’na başvurular başlıyor. 02-19 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek turnuvaya maçlar Değirmendere Stadı’nda oynanacak. 16 takımın 4 grupta mücadele edeceği turnuvada, gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar çeyrek final oynamaya hak kazanacak.

FUTBOL TUTKUNLARI 22. KEZ GÖLCÜK’TE BULUŞUYOR

Her yıl yoğun katılımın olduğu Gölcük Belediyesi Geleneksel Futbol Turnuvası bu yıl da futbol tutkunlarını bir araya getirecek. Katılımın 16 takımla sınırlı olduğu turnuvaya profesyonel futbolcular katılım sağlayamayacak. 12’şer oyuncudan oluşacak takımlar, en büyük 1986 doğumlu oyunculardan kurulabilecek. Takımlar, kadrolarında 1986 üstü ise 2 oyuncu kontenjanı kullanılabilecek.

SON BAŞVURU TARİHİ 26 NİSAN

Turnuvada 4 grupta 16 takım, bu yılın şampiyon takımı olmak için fair-play kuralları içinde mücadele ederek mutlu sona ulaşmaya çalışacak. Turnuvaya katılmak isteyen takımlar, 26 Nisan Pazartesi günü saat 17.30’a kadar, 0262 412 19 19-0530 415 05 44-0532 395 38 36 numaralı telefonları arayarak kayıt yaptırabilecek.