Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin, kadınların sosyal hayata katılımını arttırmak amacıyla düzenlediği ‘Adım Adım Manisa’ projesi bu kez Gölmarmaralı kadınları ağırladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin ilçelerde ve köylerde yaşayan kadınların hem Manisa’nın tarihi ve kültürel mekânlarını gezmesi hem de keyifli bir gün geçirmesi amacıyla düzenlediği ‘Adım Adım Manisa’ projesi hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda Gölmarmara ilçesinden 98 kişilik kadın kafilesi kent merkezinde ağırlandı.

Hanımlar Aile Çay Bahçesi’nde karşılanan kafile daha sonra Tıp Tarihi Müzesi’ne ve Uluslararası Mesir Macunu Festivali’ne ev sahipliği yapan Sultan Camii’ne götürüldü.

Ardından ortaya koyduğu eserlerle dünya mimari tarihine damgasını vuran Mimar Sinan’ın Ege Bölgesi’ndeki tek eseri olma özelliğini taşıyan Muradiye Camii ziyaret edildi. Daha sonra ziyaretçilerine muhteşem şehir manzarasını izleme imkânı sunan Mevlevihane’ye ve Manisa’da bulunan çeşitli eserlerin minyatürlerinin yer aldığı Şehzadeler Park’a gidildi.

Kafile, MASKİ Genel Müdürlüğü’ndeki öğle yemeğinin ardından limonata ikramı eşliğinde Süreyya Tabiat Parkı’nda sonbaharın keyfini çıkardı. Bir sonraki durak ise Osmanlı Müzesi oldu.

Müzede bulunan eserleri inceleyen kafileye İrfan Meclisi’nde çay ikram edildi. Gölmarmaralı kadınların Manisa gezisi Çanakkale Şehitleri Anıtı ve Atatürk Sergi Salonu’nun ziyaretiyle sonlandı.