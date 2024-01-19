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Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanan “Haydi Kadınlar Manisa’ya Projesi” kapsamında Gölmarmara ilçesinden gelen 80 kadın, Manisa’da ağırlandı.MANİSA (İGFA) - 2013 yılında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde başlatılan ve Manisa’nın ilçelerinde yaşayan kadınların Manisa’nın tarihi, doğal ve turistik güzelliklerini görme fırsatı buldukları “Haydi Kadınlar Manisa’ya Projesi” devam ediyor.

Proje kapsamında Gölmarmara ilçesinde yaşayan 80 kadın, Manisa Büyükşehir Belediyesinin misafiri olarak Manisa’yı daha yakından tanıma fırsatı buldu.

Şehzadeler ilçesinde bulunan Masal Park’ta Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Daire Başkanları Fırat Özcan, Onur Pabuççuoğlu, Sibel Alkın Kedersiz ile Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri ve rehber tarafından karşılanan Gölmarmaralı kadınlar, ilk olarak Masal Park’ı gezdi. Ardından Tıp Tarihi Müzesi ile Sultan Camii’ni gezen kadınlar, akabinde Mimar Sinan’ın Manisa’daki tek eseri olan Muradiye Camii’ni ziyaret etti.

Mevlevihane ziyaretlerinin ardından öğle yemeğinde ağırlanan kadınlar öğleden sonra da gezi programına devam ettiler. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Çanakkale Şehitler Anıtı ve Atatürk Sergi Salonu, Atatürk Gençlik Merkezi ve Atatürk Kent Parkı’nı da gezen Gölmarmaralı kadınlar, Manisa’ya hayran kaldı. Proje ile Manisa’nın tarihi, kültürel ve turistik değerlerini yakından gördüklerini belirten kadınlar, kendilerini Manisa’da konuk eden Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Cengiz Ergün’e teşekkür ettiler.