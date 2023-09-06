Eğitim halkasını her geçen yıl genişleten Gölcük Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları, 22 kurs merkezinde faaliyete geçeceği yeni dönem için kayıt işlemlerine başlıyor.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (GÖLMEK), her yıl olduğu gibi bu yılda çok sayıda branşta eğitime devam edecek. Geçtiğimiz yıl büyük ilgiyle 2154 kişinin eğitim gördüğü GÖLMEK’te, 2023-2024 Eğitim–Öğretim dönemi için kayıtlar işlemleri 18 Eylül Pazartesi günü başlayacak. GÖLMEK; yeni dönemde 22 kurs merkezinde, 21 branşta, 65 usta öğretici ile eğitim verecek.

GÖLMEK Kursları; Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi, İhsaniye Sosyal Merkezi, İhsaniye Kurs Merkezi, Yazlık Mahalle Konağı, Hisareyn, Hisareyn Karaköprü, Şirinköy Kızılay, Ergüder Sitesi, Yeni Mahalle Konağı, Çiftlik Uydu Kent, Çiftlik İlkokulu, Piyalepaşa Mahallesi, Şehitler Mahallesi, Örcün, Değirmendere Kültür Merkezi, Değirmendere Spor Salonu, Yukarı Değirmendere Mahalle Konağı, Değirmendere Yalı Evleri,Topçular, Halıdere, Ulaşlı, Çiftlik Kültür Merkezi kurs merkezlerinde hizmette olacak.

HANGİ BRANŞLARDA EĞİTİM VAR

Talebe göre açılacak kurslar ise; Türk Mutfağı, el nakışı, el örgüsü, mefruşat, giyim, iğne oyası, ahşap boyama, makine nakışı, el sanatları, kırkyama, örgü-oyuncak yapımı, rölyef, hat tezhip, kitre bebek, keçe işleme, katı, deri işleme, dekoratif kutu yapımı, pasta yapımı, step-plates, aerobik ve cilt bakımı branşlarında olabilecek.

Eğitim halkasını her geçen yıl genişleten GÖLMEK, yeni kurs merkezlerini faaliyete alarak branş yelpazesini de büyütüyor. Bu kapsamda Çiftlik Kültür Merkezi ve Değirmendere Yalı Evleri’nde iki yeni kurs merkezini yeni dönemde faaliyete geçecek. Kurs merkezlerinde; , hat tezhip, kitre bebek, keçe işleme, katı, deri işleme, dekoratif kutu yapımı, giyim ve mefruşat eğitimleri verilecek.