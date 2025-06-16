Bursa’nın tarihi ve doğal mirası Gölyazı’nın geleceğini sürdürülebilir bir vizyonla şekillendirmek amacıyla, Nilüfer Belediyesi'nin öncülüğünde toplanan ve Mimarlar Odası Bursa Şubesi’nin de paydaşı olduğu ‘Gölyazı Çalıştayı’ önemli kararlarla sona erdi.BURSA (İGFA) - İki gün devam eden ve Nilüfer Belediyesi’nin, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Karacabey Belediyesi, Mustafakemalpaşa Belediyesi, TMMOB’a bağlı akademik odalar, Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi ile birlikte düzenlediği çalıştayda konuşan Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek, Gölyazı’nın ekosistemi, doğal güzellikleri ve yerel yaşamıyla özel bir bölge olduğu ifade etti.

Gölyazı’nın geleceğini konuşmak ve elde edilen sonuçlar doğrultusunda yol haritası oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen Çalıştaya Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sinan Nergiz ve Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Tözün Bingöl, Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Osmangazi Belediye Başkan Vekili Cemile Yılgör, Mustafakemalpaşa Başkan Vekili Ersin Ekici, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, Milli Savunma ve Milli Eğitim eski Bakanı Turhan Tayan, ÇEKÜL Vakfı Başkan Vekili Mithat Kırayoğlu, Gölyazı Mahalle Muhtarı Mustafa Cihanoğlu, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları ve Meclisi Üyeleri ile akademik odaların ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Gölyazı halkı katıldı.

Çalıştayda yapılan değerlendirmelerde, Gölyazı’nın kültürel miras açısından ulusal bir öneme sahip olduğu belirtilirken, potansiyelinin ortaya çıkması için tüm aktörlerin birlikte çalışması gerektiğini vurgulanarak, öncelikle bölgenin korunması gerektiğine dikkat çekildi.

Çalıştayda gerçekleşen oturumlarda kollektif çalışma grupları oluşturularak, Gölyazı’nın mevcut durumuna dair analizler yapılırken, sorun alanlarını belirledi ve çözüm önerileri geliştirdi.

“ÇOK FAYDALI GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRİLDİ”

Gölyazı Çalıştayı’nın önemli bir paydaşı durumunda olan TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek etkinliğin ardından yaptığı değerlendirmede, “Tarihi ve kültürel değerleriyle öne çıkan Gölyazı’nın korunarak geleceğe aktarılması amacıyla Nilüfer Belediyesi’nin organizasyonu ve akademik meslek odalarının katkısıyla düzenlenen çalıştayda, alanında uzman isimler bir araya geldi. Çalıştay kapsamında; Gölyazı’nın benzersiz doğal dokusu, kültürel mirası ve tarihi yapılarının korunması, kırsal kalkınmanın sağlanması ve bölgedeki yerel tarım faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin artırılması konuları çok yönlü olarak ele alındı. İki gün boyunca çok faydalı görüşmeler gerçekleştirildi” dedi.

Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek, grup çalışmaları sonucunda ortaya çıkan analizler ve değerlendirmelerin Gölyazı’nın geleceğini sürdürülebilir bir vizyonla şekillendirmek için önemli olduğunu da sözlerine ekledi.