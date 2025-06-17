Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin özel gereksinimli bireyler için faaliyete sunduğu Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’nde kayıtlar için ön başvurular alınmaya başlandı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin özel gereksinimli bireyler için hizmete sunduğu Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’nde kayıtlar için ön başvurular alınmaya başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitesini arttırmak ve sosyal hayata entegrasyonlarını sağlamak amacıyla İzmit eski Vinsan Kampüsü içinde faaliyete sunduğu Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’nde kayıtlar için ön başvurular alınmaya başlandı. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından hizmete alınan İzmit Vinsan kampüsünde 9.609 m² alan üzerine kurulu ve 6.176 m² kapalı alana sahip olan merkez; erken çocukluk döneminden yetişkinliğe kadar her yaş grubuna hitap eden kapsamlı bir hizmet yelpazesi sunuyor.

TAM DONANIMLI TESİS

Merkez bünyesinde bulunan bireysel ve grup eğitim sınıfları, duyu bütünleme alanları, hidroterapi havuzları, spor salonları, sanatsal ve mesleki atölyeler, psikolojik danışmanlık ofisleri ile özel gereksinimli bireylere yönelik eğitim ve destek faaliyetlerinin yürütülmesi planlanıyor. Erken temelli müdahale programı ile aileler, çocuklarının gelişimini desteklemenin yanı sıra süreci bilinçli bir şekilde yönetmek adına destek alıyor.

İSTİHDAMA KATKI SAĞLANACAK

Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’nde erken çocukluk dönemi eğitimlerinin yanı sıra yetişkin özel gereksinimli bireyler için de uygulanan eğitim programları ile bireyin bağımsız yaşam becerilerini geliştirmek ve istihdamlarına katkı sağlamak hedefleniyor. Yetişkin özel gereksinimli bireyler Mekanik Beceriler, Teknoloji, Seramik, Mutfak ve Barista atölyeleri gibi alanlarda mesleki eğitim alabiliyor. Aynı zamanda günlük yaşam becerileri, müzik, spor, el sanatları ve akıl oyunları gibi etkinliklerle sosyal hayata aktif katılımları destekleniyor. Merkezde ayrıca Engelsiz Diyalog hizmeti ile özel gereksinimli bireylerin ve ailelerinin sosyal, hukuki ve eğitsel süreçlerde ihtiyaç duydukları bilgilere kolaylıkla ulaşmalarını sağlamak hedefleniyor.

NASIL BAŞVURUDA BULUNULUYOR?

Engelsiz Yaşam Merkezine ön başvuru yapmak isteyen aileler, değerlendirme sürecine katılarak uygun eğitim programlarına yönlendiriliyor. Değerlendirmeye katılmak isteyen aileler, merkezi ziyaret ederek veya 153 numaralı hattı arayarak bilgi alabiliyor. Hayatı kolaylaştıran, farklılıkları kucaklayan bir yaşam için ilk adım, Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’nde atılıyor.