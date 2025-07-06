Kocaeli Büyükşehir’in Avrupa standartlarında tasarlayıp Türkiye’ye örnek olacak şekilde hizmete sunduğu Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, Kocaeli basınından da tam not aldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Avrupa standartlarında tasarlanarak hizmete sunulan Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, kent basınından tam not aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Avrupa standartlarında tasarlanarak hizmete sunulan Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, kent basınından tam not aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın katılımıyla tanıtılan merkez, gazeteciler tarafından “Türkiye’ye örnek, sevgiyle yapılmış bir proje” olarak değerlendirildi.

10 Dönümde Engelsiz Yaşam İzmit’te eski Vinsan Kampüsü’nde 10 dönüm alan üzerine kurulan merkez, özel gereksinimli bireylerin eğitimden istihdama, sanattan spora kadar birçok alanda desteklenmesini amaçlıyor. Başkan Tahir Büyükakın’ın kent basınına yaptığı tanıtım gezisinde, gazeteciler merkezin kapsamı ve işlevselliği karşısında hayranlıklarını dile getirdi.

“BEN DE VARIM” ATÖLYELERİ İLGİ ODAĞI

Merkezde saç kesimi, kahve hazırlama, tiyatro, resim ve seramik gibi atölyelerle bireylerin sosyal ve mesleki becerileri destekleniyor. Ayrıca market eğitimi, baristalık ve içerik üretimi gibi alanlarda da eğitimler veriliyor. “Sporda Ben de Varım” atölyeleriyle 14 farklı branşta sportif gelişim sağlanıyor.

“HER ÇİÇEK ÖNCE GONCADIR”

Merkez, yalnızca bireylere değil, ailelere de destek sunuyor. Riskli gebelik sürecinden itibaren bilgilendirme, ebeveyn eğitimleri ve ortak atölyelerle ailelerin sürece aktif katılımı sağlanıyor.

AVRUPA STANDARTLARINDA DONANIM

9.600 m² açık, 6.100 m² kapalı alana sahip merkezde; Berber ve Kuaför Atölyesi, Barista ve Mutfak Atölyeleri, Market ve Kasiyerlik Eğitimi, Stüdyo ve İçerik Üretim Alanı, Bahçecilik, El Sanatları, Sanat, Spor ve İstihdam atölyeleri yer alıyor.