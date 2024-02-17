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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı MHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün ve Cumhur İttifakı AK Parti Saruhanlı Belediye Başkan Adayı Ekrem Cıllı, MHP Saruhanlı İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Ziyarette “Yuvamda olmaktan dolayı çok mutlu oluyorum” ifadeleriyle konuşmasına başlayan Başkan Ergün, “Cumhur İttifakı gücü ve gönül bağıyla Manisa'ya hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi. MANİSA (İGFA) - Cumartesi gününü Saruhanlı ilçesine ayran Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, MHP İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Başkan Ergün’e, Cumhur İttifakı Saruhanlı Belediye Başkan Adayı Ekrem Cıllı, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe eşlik etti. MHP İlçe Başkanı Baki Ulu, MHP KAÇEP İlçe Başkanı Didem Anat ve partililer tarafından karşılanan Başkan Ergün, “Yuvamda olmamaktan dolayı çok mutluyum” ifadeleriyle konuşmasına başladı. Cumhur İttifakının gücüyle hizmet etmeye devam edeceklerini belirten Başkan Ergün, “Rabbim hayırlısını nasip etsin. Bizlere destek olan MHP'li AK Partili, ülkücü davaya gönül vermiş tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun. 31 Mart yerel seçimlerinde inanıyorum ki, hem Saruhanlı’mızda hem Manisa’mızda zafere ulaşacağız” dedi.

Var gücümüze çalışıyoruz

Başkan Ergün’e ziyaretleri dolayısıyla teşekkürlerini paylaşan MHP Saruhanlı İlçe Başkanı Baki Ulu da, Manisa ve tüm ilçelerinde Cumhur İttifakının başarısı için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti.GH