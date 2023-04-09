Denizli Büyükşehir Belediyesinin ramazan ayının dolu dolu yaşanması için hazırladığı Büyükşehir’le Ramazan programları kapsamında sevilen dizi Gönül Dağı oyuncuları “Sanat” adlı oyunla Denizlililerle buluştu.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesinin ramazan ayı dolayısıyla hazırladığı Büyükşehir’le Ramazan, sevilen dizi Gönül Dağı oyuncularını ağırladı. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu’nda sahnelenen oyuna Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. “Sanat” adlı tek perdelik komedide, Gönül Dağı dizisinde Ramazan karakterini canlandıran Cihat Süvarioğlu ve Fezai karakterini canlandıran Mücahit Koçak ile tiyatro oyuncusu Mehmet Solmaz yer aldı. Üç eski arkadaşın, yıllar süren dostluklarını, hayatlarına yeni giren bir tabloyla sorgulamaya başladığı oyuna gelenler unutulmaz bir akşam yaşadı. Davetlilerin beğeniyle izlediği oyunun sonunda Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, oyunculara günün anısına üzerinde Denizli horozu figürü bulunan bir kaide verdi.

Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde 15 Nisan’a kadar sürecek Büyükşehir’le Ramazan programları şöyle:

• 8 Nisan 2023 Cumartesi günü saat 22.00’de tasavvuf müziğinin sevilen isimlerinden Mustafa Cihat, söyleyeceği ilahi ve ezgilerle dinleyenlere huzur dolu bir gece yaşatacak.

• 12 Nisan 2023 Çarşamba günü saat 22.00’de televizyon programcısı, tiyatro oyuncusu ve yazar Bekir Develi, bir söyleşi düzenleyecek.

• 13 Nisan 2023 Perşembe günü saat 22.00’de ünlü Şair – Yazar Prof. Dr. Nurullah Genç söyleşi programında sevenleriyle bir araya gelecek.

• 15 Nisan 2023 Cumartesi günü saat 22.00’de seslendirdiği ezgilerle dinleyicileri büyüleyen Eşref Ziya Terzi ve Aykut Kuşkaya tasavvuf müziği konseri verecek.