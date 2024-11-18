Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün 'Komşum Projesi' kapsamında 16 bin 880 gönüllü genç, 7 milyon 385 bin 245 porsiyon yemeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.ANKARA (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nce uygulanan "Komşum Projesi" kapsamında, yurtlarda barınan 16 bin 880 gönüllü genç aracılığıyla ihtiyaç sahipleri sıcak yemeğe kavuştu.

Gönüllü gençler bugüne kadar 7 milyon 385 bin 245 porsiyon yemeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, gönüllü gençlerimizin destekleriyle paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerini yaşatmaya devam edildiği kaydedildi.