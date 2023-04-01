Bursa'da Gönüllü Hareketi Derneği deprem felaketinin ardından üstlendiği aktif rolü toplumun bütün katmanlarına ulaştırmak amacıyla yoğun çalışmalarına devam ediyor.BURSA (İGFA) - Kahramanmaraş Depremi’nin ilk günlerinde bölgeye ulaşan ve arama-kurtarma faaliyetlerine katılan Gönüllü Hareketi Derneği’nin Bursa’da nitelikli arama-kurtarma ekipleri oluşturmak üzere başlattığı çalışmalara ilgi oldukça yoğun.

Gönüllü Hareketi Derneği’nin her ay düzenli olarak yeni gönüllülere yönelik olarak gerçekleştirdiği Gönüllü Oryantasyonu’nun bir yenisi Karaman Dernekler Yerleşkesi’nde yapıldı. Oryantasyon, toplantıya katılanların kısaca kendisini tanıtması ile başladı. Farklı yaşlardan ve kariyere sahip kişilerin topluma katma değer sağlamasının önemine değinen Gönüllü Hareketi Derneği Başkanı Sertaç Şipka, derneğin amacının bireylerin potansiyelini toplumsal sorunlar ve ihtiyaçlar doğrultusunda gönüllü bir harekete dönüştürmek olduğunu söyledi. Toplantıda herkesin haftada iki saat gönüllülük yapması ile pek çok sorunun çözümü yolunda önemli mesafeler kat edilebileceğine vurgu yapıldı. Özellikle deprem felaketi sonrasında gönüllülük esası ile çalışan sivil toplum örgütlerine ne kadar ihtiyaç duyulduğunun ortaya çıktığına vurgu yapıldı.

Dernek Başkanı Sertaç Şipka, Gönüllü Hareketi Derneği’nin faaliyetlerinde görev almak isteyen gönüllülere derneğin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi. Sertaç Şipka, derneğin yürüttüğü beş farklı program hakkında bilgi verdi ve deprem sonrasında yeni eklenen Afet Yönetimi Programının detaylarını paylaştı. Gönüllülerden tarafından en yoğun ilgiyi Gıda Bankacılığı ve Afet Yönetimi Programları gördü. İhtiyacı olan bireylere gıda ve hijyen malzemeleri sağlayan gıda bankacılığının deprem felaketinden sonra depremzedelere de hizmet vermesi nedeni ile öne çıktığı ifade edildi.

Umudu Besle kampanyası başlattıklarını açıklayan Dernek Başkanı Sertaç Şipka, depremzede aileler, şiddet gören eşinden ayrılmış ve çocuklarına bakmak durumunda olup çalışamayan kadınlar başta olmak üzere ihtiyaç sahiplerine destek olmak isteyenlerin aylık 350 TL’lik düzenli bağışla destekte bulunabileceklerini belirtti. Sertaç Şipka, Ramazan döneminde fitre ve zekat vermek isteyenlerin de Gönüllü Hareketi Derneği web sayfasından fitre ve zekat verebileceğini açıkladı.

Gönüllü Oryantasyonu toplantısında en yoğun soru Afet Yönetimi Programı anlatıldığında geldi. Gönüllü Hareketi Derneği Arama Kurtarma Ekibi Lideri Cem İyihuylu katılmak isteyenlerin önce e-devletten AFAD eğitimlerini tamamlamalarını istedi ve 8 Nisan’a kadar eğitimlerini bitiren kişilerin arama kurtarma ekibine dahil edilerek farklı gelişim eğitimleriyle de destekleneceğini anlattı.

Gönüllü Hareketi Derneği bir aydan fazla süredir deprem bölgesine dönüşümlü olarak gönüllü göndermeye devam ediyor. Aşevinde, dağıtım koordinasyonunda ya da çocuk etkinliklerinde görev alan gönüllüler bir haftalık sürelerle çalışıp Bursa’ya geri dönüyorlar. Gönüllü Hareketi Derneği Nilüfer Belediyesi’nin Hatay Samandağ’daki konteyner kentindeki faaliyetlerde görev yapmaya devam edecek.

Gönüllü Oryantasyonunda 100 saatten fazla gönüllülük yapan Yakup Şentürk’e Gönüllü100Biz sertifikası verilirken; 200 saatten fazla gönüllülük yapan Ezgi Yılmaz Guha, Gülbanu Çörekçioğlu, Nazan Kabur’a da emeklerinden dolayı sertifika ve kupası takdim edildi. Farklı projelerde emek veren gönüllüler yeni katılımcılarla deneyimlerini paylaştı. Toplumsal sorunların çözümünde gönüllü çalışmalara yoğun ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekildi.

Gönüllü Hareketi Derneği - Kurumsal İletişim Birimi