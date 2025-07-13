Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından afet bilinci, takım çalışması ve hızlı müdahale becerilerini eğlenceli oyunlarla geliştirmek isteyen gönüllü itfaiyecilere yönelik “Gönüllü İtfaiyecilik Kampı” düzenlendi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından afet bilinci, takım çalışması ve hızlı müdahale becerilerini geliştirmek isteyen gönüllü itfaiyeciler, Gönüllü İtfaiyecilik Kampı’nda buluştu.

Konya İtfaiyesi, Spor Konya ve Gençlik Meclisi organizasyonunda Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Çumra’daki Spor Konya Kamp Alanı’nda iki gün süren Gönüllü İtfaiyecilik Kampı’na 134 gönüllü katıldı. Kamp programında; afet bilinçlendirme eğitimi, takım oyunları, uygulamalı parkurlar, söyleşiler ile interaktif etkinlikler ve Spor Konya iş birliğiyle fiziksel aktiviteler yapıldı.

Şehir merkezi dışında bulunan gönüllü itfaiyeciler için de ilçe itfaiye istasyonlarının ortak müdahale yeteneklerinin güçlendirilmesi ve gönüllü itfaiyecilerin tankerleri daha etkin kullanımının sağlanması için tatbikatlar gerçekleştirecek.

Gönüllü itfaiyeciler, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin bu gibi benzer uygulamalarının çok verimli ve kıymetli olduğunu belirterek, Büyükşehir Belediyesi’ne ve emeği geçenlere teşekkür etti.