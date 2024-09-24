Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Vestel gönüllülerinin katılımıyla çevre temizliği etkinliği düzenlendi. 20 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla ‘Let’s Do It’ hareketi kapsamında Çiftlik Park’ta yapılan temizlikte kısa sürede onlarca torba çöp toplandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Vestel gönüllülerinin katılımıyla ‘Let’s Do It’ hareketi kapsamında Yunusemre ilçesi Çiftlik Park’ta çevre temizliği etkinliği düzenlendi. 20 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla yapılan etkinliğe Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Ceylan, Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve Zorlu Holding’in 'Kıvılcımlar Kurumsal Gönüllülük Hareketi'ne bağlı 47 Vestel gönüllüsü katıldı. Çevre temizliği etkinliğinde gönüllüler tarafından kısa sürede onlarca torba çöp toplandı. Toplanan çöpler, bertaraf edilmek üzere Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teslim edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesinin yaptığı açıklamada bu ve buna benzer etkinliklerin önümüzdeki günlerde başka bölgelerde de yapılacağı belirtildi. Çevre kirliliğine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlik, gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakılmasını hedefliyor.

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