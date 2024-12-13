Rekabet Kurulu, Google’a, reklam pazarında kendi lehine haksız avantaj sağladığı gerekçesiyle 2 milyar 607 milyon 563 bin 963 lira idari para cezası verdi.ANKARA (İGFA) - Rekabet Kurulu, Google’la ilgili 2023 yılının Mayıs ayında başlatılan incelemenin sonuçlarına dair açıklama yaptı.

Google ile ilgili yürüttüğü rekabet ihlali soruşturmasını tamamladığı ve Şirkete Rekabet Kanunu’nun 6’ncı maddesi ihlal ettiği gerekçesiyle 2.6 milyar lira idari para cezası verildiği belirtildi.

Kurul’dan yapılan açıklamada pazar hakimiyetine dayanarak kendine haksız avantaj sağladığı ve bu nedenle ceza verildiği belirtildi.

Ayrıca etkin rekabet koşullarını sağlaması için şirkete 6 ay süre verilirken, bunların yerine getirilmemesi durumunda ise günlük idari para cezası uygulanacağına hükmedildi.

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