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Yılın öne çıkan aramalarının paylaşıldığı Google Yılın Arama Trendleri’nde “burçlar” kategorisinde en çok “En sevilmeyen burçlar”, “En üzgün burçlar” ve “En tatlı burçlar” arandığı ortaya çıktı.İSTANBUL (İGFA) - Google, her yıl olduğu gibi bu yıl da 2023’ün öne çıkan aramalarını yayınladı.

Gündeme, popüler kültüre ve günlük hayata dair yıl boyunca merak edilenlerin kendine yer bulduğu listelerde, bu yıl ilk kez “burçlar” kategorisi de yer aldı. Burçların belirgin özelliklerinin ön plana çıktığı listeler, Türkiye’nin astroloji alanında merak ettiklerine genel bir bakış sundu.

Astrolojinin de 2023’ün merak edilenleri arasına girdiği Yılın Arama Trendleri, burçların özelliklerini ve uyumlarını gözler önüne serdi.

Burçlar kategorisinde “En sevilmeyen burçlar”, “En üzgün burçlar” ve “En tatlı burçlar” en çok merak edilen burç aramaları olurken, “Aurası yüksek burçlar” ve “Dişil burçlar” da dikkat çeken aramalar arasındaydı. Burçların hangi gruba ait olduğu sorgusunun da en çok arananlar arasına girdiği 2023 yılı, “inatçı burçlar” ve “sabit burçlar hangileri” gibi sorgulara da ev sahipliği yaptı.



Burçlar

En sevilmeyen burçlar

En üzgün burçlar

En tatlı burçlar

Toprak grubu burçları

Sabit burçlar hangileri

İnatçı burçlar

Aurası yüksek burçlar

Dişil burçlar

Hava grubu burçları

Ateş grubu burçları