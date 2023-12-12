Yılın öne çıkan aramalarının paylaşıldığı Google Yılın Arama Trendleri’nde “burçlar” kategorisinde en çok “En sevilmeyen burçlar”, “En üzgün burçlar” ve “En tatlı burçlar” arandığı ortaya çıktı.İSTANBUL (İGFA) - Google, her yıl olduğu gibi bu yıl da 2023’ün öne çıkan aramalarını yayınladı.
Gündeme, popüler kültüre ve günlük hayata dair yıl boyunca merak edilenlerin kendine yer bulduğu listelerde, bu yıl ilk kez “burçlar” kategorisi de yer aldı. Burçların belirgin özelliklerinin ön plana çıktığı listeler, Türkiye’nin astroloji alanında merak ettiklerine genel bir bakış sundu.
Astrolojinin de 2023’ün merak edilenleri arasına girdiği Yılın Arama Trendleri, burçların özelliklerini ve uyumlarını gözler önüne serdi.
Burçlar kategorisinde “En sevilmeyen burçlar”, “En üzgün burçlar” ve “En tatlı burçlar” en çok merak edilen burç aramaları olurken, “Aurası yüksek burçlar” ve “Dişil burçlar” da dikkat çeken aramalar arasındaydı. Burçların hangi gruba ait olduğu sorgusunun da en çok arananlar arasına girdiği 2023 yılı, “inatçı burçlar” ve “sabit burçlar hangileri” gibi sorgulara da ev sahipliği yaptı.
Burçlar
En sevilmeyen burçlar
En üzgün burçlar
En tatlı burçlar
Toprak grubu burçları
Sabit burçlar hangileri
İnatçı burçlar
Aurası yüksek burçlar
Dişil burçlar
Hava grubu burçları
Ateş grubu burçları