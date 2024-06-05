İkinci el teknoloji sektörünün öncü markalarından GoPlus, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında çevresel sorumluluk bilinciyle elektronik atıkların azaltılmasına dikkat çekiyor. Sürdürülebilir bir gelecek için teknoloji ve çevre dostu uygulamaları bir araya getiren GoPlus; elektronik atıkların geri alım programı, yenilenmiş ürün satışı ve çevre bilinci yüksek uygulamaları ile kullanıcıları daha bilinçli tüketim alışkanlıklarına teşvik ediyor.İSTANBUL (İGFA) - GoPlus, elektronik atıkların çevreye olan zararlarını en aza indirmek için uyguladığı yöntem ve önlemlere devam ediyor. Bu kapsamda, eski elektronik cihazların geri dönüşümünü kolaylaştırmak ve bu cihazlardan elde edilen malzemeleri yeniden kullanarak döngüsel ekonomi anlayışını desteklemek için çeşitli projeler yürütülüyor. Bu projeler arasında elektronik cihazların geri alınması ve yenilenerek tekrar kullanıma sunulması, atık yönetimi programları ve çevre bilincini artırmaya yönelik eğitimler yer alıyor.

“ÇEVRE DOSTU UYGULAMALARIMIZ VE GERİ DÖNÜŞÜM PROGRAMLARIMIZ İLE DOĞAYI KORUYORUZ”

5 Haziran Dünya Çevre Günü özelinde açıklamada bulunan Arena & GoPlus Genel Müdürü Tolda İldaşer şu ifadelere yer verdi: “Dünya Çevre Günü, çevresel farkındalığı artırmak ve sürdürülebilir bir gelecek için harekete geçmek adına önemli bir gün. GoPlus olarak, elektronik atıkların azaltılması konusunda üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Temel misyonumuz; kullanıcıların ikinci el cihazlarını çevresel ve toplumsal sorumluluk bilinciyle satmalarını sağlayarak, insanlar ve teknoloji arasında köprü kurmak. Bu bağlamda, ‘yenilenmiş ikinci el ürün’ algısını, ‘yenilenmiş ürün’ olarak değiştirmeye çalışıyor, tüketicilere daha kaliteli ve güvenilir bir deneyim sunmayı hedefliyoruz. Çevre dostu uygulamalarımız ve geri dönüşüm programlarımız ile hem doğayı korumayı hem de kullanıcılarımıza daha bilinçli tüketim alışkanlıkları kazandırmayı amaçlıyoruz.”

“YENİDEN KULLANILABİLİR MALZEMELERİN EKONOMİYE KAZANDIRILMASINI SAĞLIYOR”

Elektronik atıkların geri alım programı ve yenilenmiş ürün satışı gibi çevreye duyarlı çalışmaları bulunan GoPlus, kullanıcıların eski elektronik cihazlarını kolayca geri dönüştürerek cihazların geri dönüşüm sürecine katılmalarını ve yeniden kullanılabilir malzemelerin ekonomiye kazandırılmasını sağlıyor. Geri alınan cihazların yenilenerek tekrar kullanıma sunulması hem elektronik atık miktarını azaltıyor hem de kullanıcılar için uygun fiyatlı kaliteli ürün alternatifleri yaratıyor.