Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Gördes’te Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi’nin temel atma törenine katıldı.Başkan Ergün, “4 derslikli merkezimizde Gördesli çocuklarımıza 15 branşta hizmet verecek bu güzel yuvamızı inşallah en kısa sürede tamamlayacağız” dedi.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Gördes’te, Sevgi Parkı içinde yapımına başlanan Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi’nin temeli, düzenlenen törenle atıldı. Törene, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, MHP İlçe Başkanı Abdurrazik Yonat, AK Parti İlçe Halil Erden, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Hüseyin Yılmaz, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Necati Toprak, KAÇEP Başkanı Feride Batur, AK Parti İlçe Kadın Kolları Seher Eren ve vatandaşlar katıldı.

19 ADET ÇOCUK KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİYLE HİZMET VERİLİYOR

Törende bir konuşma yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “3 dönemdir hizmet etmekten onur ve gurur duyduğum güzel Manisa’mızda 1060 büyük projeyi hayata geçirdik. Projelerimizde kadın, çocuk, engelli bireylerimizi de hiçbir zaman unutmadık. Çocuklarımız, geleceğimizin güvencesi. Onların mutluluğu ve huzuru en önemli önceliğimiz. Çocukların sağlıklı, mutlu ve donanımlı bireyler olarak yetişmeleri için her türlü imkânı sunmak hepimizin görevi. Bu düşünceden hareketle ilimiz genelinde 19 adet Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi inşa ettik. Bu Merkezlerimizde; 4-12 yaş arasındaki çocuklarımıza okul öncesi, matematik, İngilizce, resim, satranç, akıl ve zeka oyunları, hızlı okuma, drama, Türkçe, keman, gitar, bale, cimnastik, hafıza geliştirme, mental aritmetik ve halkoyunları branşlarında eğitimler veriliyor” dedi.

4 DERSLİKLİ İNŞA EDİLECEK

Mevcut merkezlerden bugüne kadar yaklaşık 90 bin çocuğun yararlandığını belirten Başkan Ergün, “Bugün de bu güzide merkezimizi Gördesli çocuklarımıza kazandırmanın hayırlısıyla ilk adımını atıyoruz. Sağ olsun, Belediye Başkanımız Muhammet Akyol Sevgi Parkı’nda bizlere bu alanı tahsis etti. Biz de Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi inşa etmek için hızla çalışmaları başlattık. İhale süreçlerinin ardından çok şükür, bugün temel atma aşamasına geldik. 4 derslikli merkezimizde Gördesli çocuklarımıza 15 branşta hizmet verecek bu güzel yuvamızı inşallah en kısa sürede tamamlayacağız. Açılışını yapmak inşallah bizlere nasip olur” dedi.

YENİ DÖNEMDE KREŞLER GELİYOR

Manisalıların teveccüh gösterip, 5 yıl daha şehri yönetme görevi vermesi durumunda, çocuklar için projeler üretmeye devam edeceklerini ifade eden Başkan Ergün, “Yeni dönemde Çocuk Kültür ve Sanat Merkezlerimizde eğitim güçlüğü çeken 4-12 yaş arasındaki özel çocuklarımızın da eğitim almasını sağlayacağız. Buradaki amacımız, ailelerimizin çocuklarını güvenle bırakabileceği bir eğitim yuvası kazandırmak. Bunun yanında çocuklarımıza okul öncesi kaliteli eğitim vermek için yeni bakımevi ve kreşler yapmayı hedefliyoruz. Buradaki amacımız, ailelerimizin ekonomisine katkı sağlamak ve evlatlarımızı güven ve sevgi dolu bir ortamda geleceğe hazırlamaktır. Gördes’imizde de hayata geçireceğimiz bu kreşlerimizin içerisinde; etkinlik sınıfları, spor ve dans stüdyoları, müzik, robotik kodlama, görsel sanat atölyeleri, yemekhane ve ortak alanlarda performans amfileri olacak” diye konuştu.

“YAPTIKLARIMIZ YAPACAKLARIMIZIN TEMİNATI”

Başkan Ergün, sözlerini şöyle tamamladı; “Çocuklarımızı seviyoruz. Bu güzel şehirde yaşayan her bir bireyi seviyoruz. Sevdamız Manisa, Sevdamız Gördes, yeni dönemde de Allah’ın izniyle hem Muhammet Başkanım hem Büyükşehir olarak bizler, sizlere en güzel hizmetleri sunmaya devam edeceğiz. Cumhur İttifakımızın ortak gayesi de laf değil, hizmet üretmektir. Çok şükür biz hizmetlerimizle projelerimizle hep yanınızda olduk. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Bu duygularla Çocuk Kültür ve Sanat Merkezimizin temel atma töreninin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu merkezin Gördesli çocuklarımızın ufuklarını genişletmesine, hayallerini gerçekleştirmesine ve geleceğe umutla bakmasına vesile olmasını yürekten temenni ediyorum.”

DUALARLA TEMEL ATILDI

Konuşmanın ardından Başkan Ergün, Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol ile birlikte temele harcı döken butona bastı. Okunan dualar eşliğinde temele harç dökülürken, merkezle ilgili Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Başkan Ergün’e teknik bilgiler verdi. Tören sonunda Başkan Ergün, çocuklara top ve kırtasiye malzemesi hediye etti.