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Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin 2013 yılından beri devam ettiği “Haydi Kadınlar Manisa’ya” projesi kapsamında bu hafta Gördesli kadınlar ağırlandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ‘Haydi, Kadınlar Manisa’ya’ projesi kapsamında Gördes ilçesinden gelen 78 kişilik kadın kafilesi Manisa’da ağırlandı.

Gördesli kadınlar Masal Park’ta Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Daire Başkanları Fırat Özcan, Onur Pabuççuoğlu, Sibel Alkın Kedersiz ile Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri tarafından, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamları ile karşılandı. Program kapsamında kadınlar ilk olarak Masal Park gezdi.

Ardından Tıp Tarihi Müzesi ile Sultan Cami’ni gezen kadınlar, akabinde Mimar Sinan’ın Manisa’daki tek eseri olan Muradiye Cami’ni ziyaret etti. Mevlevihane, Ulu Camii ve Ağlayan Kaya ziyaretlerinin ardından öğle yemeğinde ağırlanan Gördesli kadınlar, Hanımlar Aile Çay Bahçesi’nde içilen çayların ardından geziye devam etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Çanakkale Şehitler Anıtı ve Atatürk Sergi Salonu, Atatürk Gençlik Merkezi ve Atatürk Kent Parkı’nı da ziyaret eden Gördesli kadınlar Manisa ile hasret giderdi. Gezi programının sonuna yaklaşırken Gördesli kadınlar Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Cengiz Ergün’e böyle bir projenin düzenlenmesi, Manisa’yı gezme fırsatını sağladığı için teşekkürlerini iletti.