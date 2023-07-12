Başkentin en önemli tarihi yerlerinden biri olan “Gordion Antik Kenti” UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne girmeye hazırlanıyor.ANKARA (İGFA) - ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Valiliği, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi (POTA), Ankara Sanayi Odası (ASO) iş birliği ve Ankara Ticaret Odası (ATO) katılımı ile Gordion Antik Kenti’nin listeye girme sürecinin anlatıldığı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Valiliği Ankara, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi (POTA), Ankara Sanayi Odası (ASO) iş birliği, Ankara Ticaret Odası (ATO) iş birliği ile Polatlı ilçesinde bulunan Gordion Antik Kenti’nin UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne girme yolundaki sürecinin anlatıldığı bir toplantı yapıldı.

ATO Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında Gordion Antik Kenti’nin UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girme sürecinde izlenen yol, yapılan çalışmalar ve elde edilen çıktıların yanı sıra Gordion’un tarihine ve önemine ilişkin uzman görüşlerine yer verildi.

Toplantıda; antik kentin UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmesinin, tüm dünya tarafından tanınan bir cazibe merkezi hâline gelmesi ve bu sayede de hem Ankara hem de Türkiye ekonomisine, turizmine, istihdam alanlarına, kültürel ve eğitici faaliyetlerine olumlu yansıyacağına dair bilimsel veriler de paylaşıldı.

ÖDEMİŞ: “BİZ BELEDİYE OLARAK KORUMA PLANLARI HAZIRLIYORUZ”

Toplantıda yaptığı konuşmada UNESCO’nun geçici miras listesinde Ankara’dan beş yer olduğunu belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, şunları söyledi:

“Bunlardan birincisi ve en önemlisi Gordion Antik Kenti. Bir diğeri Tuz Gölü’dür. Bir diğeri Beypazarı, Mansur Yavaş’ın yaptığı o değerli çalışmalar sonucunda. Bir diğer Hacı Bayram Veli Cami ve diğeri de Augustus Tapınağı’dır. Ben bunları da çok önemsiyorum. Biz Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bu planın neresindeyiz? Bir kere UNESCO’nun olmazsa olmazı koruma planıdır. Biz diğer belediyelerimiz ile iş birliği içerisinde bu alanlara ilişkin koruma planlarımızı hazırlıyoruz. Çünkü UNESCO bunu kesinlikle istiyor. Madem Ankara’nın UNESCO’nun listesinde 5 tane yeri var, biz de Büyükşehir Belediyesi olarak bunun bir bileşeniyiz. Bunu bilinçli yönetmek için belediyemizde bu konuda meslek eğitimi almış 5 tane arkadaşımızı Koç Üniversitesine sertifika eğitimine gönderdik. Daha sonra da belediyemizde UNESCO Birimi’ni resmi olarak oluşturduk. Bunun bir evresel dili var.”

“İŞSİZLİKLE, KALKINMAYLA, HUZURLA İLGİLİDİR”

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ise “Kentin tamamı bir araya geldi ve kenetlendi. Sivil tarafın bu kadar örgütlü olduğu bir savunma ilk kez görecek UNESCO. Dolayısıyla kentin tüm bileşenleri kenetlendi ve Polatlı’nın arkasında. Ekonomisinin yüzde 82’sinin hizmet sektörü olduğu bir ülkede Gordion’un dünya mirasına girmesi 400 üniversitemizin öğrencisiyle ilgili bir durumdur. Bu kentin işsizliği ile ilgili bir durumdur. Kalkınma ile ilgili bir durumdur. Huzurla ilgili bir durumdur” diye konuştu.