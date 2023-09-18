Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bir müjdemiz var!" diyerek Ankara'nın eşsiz kültür varlıklarından olan Gordion Antik Kenti'ni UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne 20. varlık olarak kaydettirdiklerini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen 45. UNESCO Dünya Miras Komitesi toplantısında alınan kararla Gordion artık bir dünya mirası olarak korunacak.

UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki yaşanan gelişmeyi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından duyurdu.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne 20'inci kültür varlığını Ankara'nın Polatlı ilçesinde antik dönemden bugüne ulaşan Gordion'un kaydettirildiğini müjdeleyen Bakan Ersoy, emeği geçenlere teşekkür ederken, "Ancak, daha bitmedi! UNESCO'dan yeni bir müjde daha bekliyoruz. Anadolu'nun ahşap destekli camilerinden de almayı beklediğimiz güzel haberle inşallah Dünya Mirası Listesi'ndeki sayımızı daha da artıracağız. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/MehmetNuriErsoy/status/1703681268926345226

Frig uygarlığının başkenti olan Gordion'un yakın çevresinde göze çarpan çok sayıda Tümülüs, M.Ö. 9. yüzyıldan M.Ö. 3. yüzyıla kadar farklı dönemlere tarihleniyor.

Sitadel Höyüğü, Gordion Arkeolojik Alanı'nı oluşturan en önemli unsur olarak bu döneme ulaşırken, erken dönem Frig Kalesi surları ve anıtsal yapıları da o dönem için Anadolu'daki eşsiz birer örnek olarak öne çıkıyor.