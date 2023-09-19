UNESCO Milli Komite Toplantısı sonrası Polatlı’da bulunan Gordion Antik Kenti, Dünya Mirası Listesi’ne adını yazdırdı. Sosyal medya hesapları üzerinden müjdeyi paylaşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ankara turizmini geleceğe taşıyacak, ekonomimize can verecek bu adımda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.ANKARA (İGFA) - 45’inci UNESCO Dünya Mirası Komitesi Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bir araya geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesinden yetkililerin de katıldığı toplantıda yapılan oylama sonucunda Polatlı’da bulunan Gordion Antik Kenti’nin UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne girmesi kararlaştırıldı.

Başkentte antik dönemin önemli eserleri arasında bulunan Gordion Antik Kenti; Ankara’dan listeye girmeye hak kazanan ilk, Türkiye’den ise 20’inci dünya mirası oldu.

YAVAŞ: “SIRA ASLANHANE CAMİİ’NDE…”

Polatlı Yassıhöyük’teki Gordion’un listeye alınması ile ilgili müjdeyi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesaplarından duyurdu.

“Sizlere müjdeli bir haberim var” diyen Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

“Polatlı’daki Gordion Antik Kenti, bugün yapılan oylama ile UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yerini aldı. Ankara turizmini geleceğe taşıyacak, ekonomimize can verecek bu adımda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sıra Aslanhane Camii’nde…”

KENT EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAK

Efsanelere konu olan Frig Krallığı’nın merkezi Gordion Antik Kenti; daimi listeye girmesi ile birlikte tüm dünyaya kapılarını açacak ve daha tanınır hâle gelecek. Tüm dünya tarafından korunacak tarihi eser sayesinde Başkente gelen turist sayısı artarken, kent ekonomisine de katkı sağlanacak.