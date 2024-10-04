Konya'da 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda KKTC ve milli unsurların katılımı ile gerçekleşmekte olan Millî Anadolu Ankası-2024 Tatbikatı başarıyla devam ediyor.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı 'Milli Anadolu Ankası-2024 Tatbikatı'na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

30 Eylül'de başlayan ve 11 Ekim'e kadar devam edecek tatbikata ilişkin görüntüler paylaşan Milli Savunma Bakanlığı, tatbikatın amacının Personel Kurtarma (PK) Görevleri kapsamında komuta kontrol sürecini denemek ve geliştirmek, PK Görev Kuvveti unsurlarının eğitim seviyelerini artırmak, Hayatta kalma ve kaçma kurtulma usullerini geliştirmek ve pilotların eğitim seviyelerini artırmak, Müşterek ve Birleşik Harekât kapsamında; Yakın Hava Desteği, Dinamik Hedefleme, Zamana Duyarlı Hedefleme gibi görevleri PK görev senaryolarına dâhil ederek icra etmek ve katılımcılar arasındaki ortak çalışabilirliği artırarak göreve hazırlık seviyesini en üst düzeyde tutmaya devam etmek olduğunu kaydetti.

İşte tatbikattan görüntüler...

????️ 30 Eylül-11 Ekim 2024???? 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı/KonyaKKTC ve millî unsurların katılımı ile gerçekleşmekte olan Millî Anadolu Ankası-2024 Tatbikatı başarıyla devam ediyor.Tatbikatın amacı;▪️ Personel Kurtarma (PK) Görevleri kapsamında komuta kontrol sürecini… pic.twitter.com/1SSbNB1iyY— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 4, 2024