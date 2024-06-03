Alparslan Görgülü ve oğlu Cihan Görgülü’nün Keşan'da hazırladığı ‘Görgülü Hotel & Restaurant’ın açılışı geçtiğimiz Cuma günü gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde Görgülü Hotel & Restaurant’ın açılışı gerçekleştirildi. Açılışa; Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Keşan İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yalçın, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Şapçı, Keşan Ticaret Borsası Başkanı Necmi Kaymaz, Keşan Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Hakan Gürel, İspat Cami Mahalle Muhtarı Yusuf Uzdilli, Mustafa Kemal Paşa Mahalle Muhtarı Bayram Ali Kalfalar, daire amirleri, oda ve temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile hotelciler, konuklar ve Görgülü ailesi katıldı.

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Keşan'a böyle nezih bir işletme kazandıran Görgülü ailesine teşekkür ederek Görgülü Hotel’in, Keşan ve bölge halkına hayırlı olmasını dileyerek, iş yaşamında başarılar diledi.