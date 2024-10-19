Kocaeli Büyükşehir’in Görme Engelliler Spor Federasyonu ile gerçekleştirdiği Görme Engelli Türkiye Kadınlar Futbol Şampiyonası tamamlandıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Darıca Balyanoz Eğitim Tesisleri'nde Görme Engelli Türkiye Kadınlar Futbol Şampiyonası düzenlendi. ‘’Kadınlar futbol oynarsa dünya yerinden oynar’’ sloganıyla ilk kez gerçekleşen şampiyonaya; Yukatel Denizlispor, Ankara Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, Kocaeli Görme Engelliler Spor Kulübü Gölcük, Isparta Görme Engelliler Spor Kulübü, Ankara Yeni Mahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü ve Adana Görme Engelliler Spor Kulübünden 56 sporcu katıldı. Bayan sporcular, 4 gün boyunca birinci olmak ve dünya şampiyonası için oluşturulacak milli takıma seçilebilmek adına mücadele etti.

ŞAMPİYON GESK, GOL KRALİÇESİ GÜLŞAH TÜRK

Şampiyonada 1.’liği Adana Görme Engelliler Spor Kulübü, 2.’liği Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, 3.’lüğü Yukatel Denizli Görme Engelliler Spor kulübü kazandı. Turnuvanın şampiyonluğunu çıktığı 5 maçta 4 galibiyet alan Adana Görme Engelliler Spor Kulübü (GESK) elde ederken, Gol Kraliçesi ise yine aynı takımdan Gülşah Türk oldu. Gülşah Türk, ‘’Takımımız turnuvayı 12 puanla şampiyon olarak kapattı. Ben kendi adıma 6 gol attığım için çok mutluyum çünkü turnuvaya 1,5 yıldır hazırlanmama rağmen sakatlıklarım beni epey zorladı. Takımımla birlikte çıkıp gol katkısı sağladığım için çok mutluyum. 2025 yılında Hindistan’da dünya kupamız var. Bu bizim için çok önemli. Uluslararası arenada ilk defa resmi olarak yer alacağız. Bunun için çok heyecanlıyız. Milli takım olarak 2025 yılı başıyla da çalışmalara başlayacağız’’ dedi.

KADINLAR FUTBOL OYNARSA DÜNYA YERİNDEN OYNAR

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Asbaşkanı Orhan Tanrıkulu, yaptığı açıklamada, ‘’Türkiye’de düzenlemiş olduğumuz ve ‘Kadınlar futbol oynarsa dünya yerinden oynar’ sloganıyla yola çıktığımız Kocaeli’deki turnuvanın sonuna geldik. Bu organizasyona katılan, katkı sağlayan paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. 2025 yılında düzenlenecek dünya şampiyonasına Türkiye olarak hazırız. Orada da kupalarımızı ülkemize kazandıracağımıza inanıyorum’’ ifadesini kullandı.

DERECEYE GİREN TAKIMLAR ÖDÜLLERİNİ ALDI

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını, GESFED Asbaşkanı Orhan Tanrıkulu, Darıca Gençlik Spor İlçe Müdürü Resul Kotan, Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Mehmet Köse ile Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Bahar Demirhan takdim etti. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, turnuva sonunda yaptığı açıklamada, organizasyonun federasyon tarihinde bir ilk olduğunu vurgulayarak şunları söyledi; “Türkiye’de ilk kez düzenlediğimiz Görme Engelliler Kadın Futbol Türkiye Kupası’nı başarılı bir şekilde tamamladık. Bu tarihi organizasyonda yer alan tüm kulüplerimizi ve sporcularımızı gönülden tebrik ediyorum. Özellikle ilk üç sırayı elde eden takımlarımızı başarılarından dolayı kutluyorum. Bu organizasyona destek veren herkese teşekkür ederim.”