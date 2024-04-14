Teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştüren Türk Telekom kurumsal sosyal sorumluluk projelerini bayram tatilinde de hayata geçirmeye devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi, Sesli Adımlar gibi etkinlik ve uygulamalarla AKM’de erişilebilir yaşamı destekleyen Türk Telekom, “Erişilebilir Tiyatro” ile bu kez görme ve işitme engelli çocuklar için farklı bir sanat deneyimi sundu.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Tiyatrosu iş birliğiyle hayata geçirilen "Erişilebilir Tiyatro" projesi Nisan ayında “Güneşle Buluşmak İsteyen Kardan Adam” adlı çocuk oyunu ile devam etti.

Proje dahilinde görme ve işitme engelli çocuklar ile aileleri canlı betimleme, sahne turu ve üst yazı uygulamalarıyla engelleri ortadan kaldıran bir sanat deneyimi yaşadı.

Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu; “Erişilebilir Tiyatro” projesi kapsamında görme ve işitme engelli sanatseverlere görsel, işitsel ve fiziksel engelleri aşan bir sanat deneyimi sunuyoruz. Bizler teknolojiyi faydaya dönüştürerek sanatta engelleri ortadan kaldırıyoruz. Proje dahilinde yer alan yeni oyun “Güneşle Buluşmak İsteyen Kardan Adam” ile bu kez görme ve işitme engeli olan çocuklara eşsiz bir sanat deneyimi sunduk” açıklamasında bulundu.

Türk tiyatrosunun önemli yazarlarından Oktay Arayıcı’nın kaleme aldığı “Rumuz Goncagül” isimli oyunla başlayan proje, Bernard Slade’in kaleme aldığı “Seneye Bugün” oyunu ile mart ayında devam etti. Türk Telekom nisan ayında ise Matei Visniec tarafından yazılan “Güneşle Buluşmak İsteyen Kardan Adam” oyununu çocuklarla buluşturdu.