Türkiye’nin önde gelen turizm lokasyonlarından birisi olan Ayvalık, Cunda (Alibey) Adası sahil bandını tatil sezonuna hazırlamak için hummalı bir şekilde çalışıyor.BALIKESİR (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi tarafından kapsamlı bir çevre düzenleme projesinin yürütüldüğü Cunda Adası Kordonu hem ada sakinlerinin hem de ziyaretçilerin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde planlandı. Yıpranmış elektrik ve internet hatlarının yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından içme suyu şebeke hatları baştan aşağı yeniliyor.

TEKNELER DE DÜŞÜNÜLDÜ Uzun yılların birikimi ile yıpranan kıyı koruma betonlarının güçlendirilerek daha uzun ömürlü ve teknelerin rahatça bağlanabileceği bir hale getirildiği çalışmalar kapsamında ayrıca tekne bağlanan noktalardaki yetersiz elektrik ve su bağlantıları artırıldı.

ADA’NIN KİMLİĞİNE UYGUN ANTİK TAŞ DÖŞENİYOR Uzun yıllardır kullanımda olduğu için tahrip olan ve kullanım ömrünü tamamlayan kilit parke taşlarının kaldırılarak Cunda’nın tarihi ve kültürel kimliğine uygun, tarihi yapıların görkemini gölgede bırakmayacak, sade bir tasarıma sahip antrasit renk küp taş döşemesi yapılıyor.

MEYDANLAR VE PARKLARDA REVİZE Büyükşehir Belediyesi çalışmalar kapsamında kordon boyunda yer alan meydan, park ve yeşil alanları günümüz kullanım şekillerine ve ihtiyaca uygun olarak revize ederek peyzaj düzenlemesini yapacak.

ESKİYEN KENT MOBİLYALARI YENİLECEK Ziyaretçilerin ve bölge sakinlerinin keyifle yaptıkları kordon gezilerinde yaya trafiğini kesintiye uğratan yapılar ve kent üniteleri daha uygun yerlere taşınarak eskiyen bank ve çöp kutuları gibi kent mobilyaları Büyükşehir tarafından yenilenecek. Aydınlatma sistemlerinin de sil baştan düzenleneceği çalışmaların ilk etabının Ramazan Bayramı’na kadar bitirilmesi hedefleniyor.