Sağlık sistemi çalışanları, 19 Kasım'da TBMM’de görüşülecek Sağlık Bakanlığı bütçesine odaklanmış durumda. Türkiye genelindeki hastane, aile sağlığı, ağız ve diş sağlığı merkezi ile 112 istasyonlarında artan iş yükü, sistemde ciddi bir çözüm bekliyor.ANKARA (İGFA) - Sağlık sistemi, Türkiye genelindeki hastaneler, aile sağlığı, ağız ve diş sağlığı merkezleri ile 112 istasyonlarında artan iş yükü ile karşı karşıya.

Sağlık kurum çalışanları, 19 Kasım’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülecek olan Sağlık Bakanlığı bütçesine yönelik taleplerini duyurmak için sabırsızlanıyor.

Sağlık sisteminde hizmet kalitesinin artırılması ve artan iş yükünün hafifletilmesi için ciddi bir adım atılması gerektiğini vurgulayan Sahim-Sen Başkanı Özlem Akarken, “Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kuruluşlarının hizmet kalitesini artırabilmesi için, sektöre 100 bin yeni sağlık çalışanı alımı yapılması gerektiğini belirtiyoruz. Bu adım hem mevcut çalışanların iş yükü hafifletecek hem de sağlık hizmetlerinin erişilebilirliğini ve kalitesini artacaktır” dedi.

Sağlık çalışanlarının bir diğer önemli talebi ise sağlık alanında eğitim alıp mezun olanların liyakat ve fırsat eşitliği temelinde görevde yer almaları olduğunu kaydeden Akarken, özellikle Sağlık Yönetimi programları mezunları başta olmak üzere, sağlık alanında eğitim alan bireyler, meslek görev tanımlarının netleşmesini ve fırsat eşitliği sağlanmasını istediklerini dile getirdi. Akarken, “Liyakat esasına dayalı bir düzenin oluşturulması hem sağlık çalışanlarının moralini yükseltecek hem de sağlık hizmetlerinin kalitesini artıracaktır. Sağlık sektörünün genç, dinamik ve eğitimli bireylerle güçlendirilmesi gerekiyor. Bizler, daha adil bir sistem ve daha kaliteli bir sağlık hizmeti için mücadelemizi sürdüreceğiz.” dedi.

GÖZLER 19 KASIM’DA SAĞLIK BAKANLIĞI BÜTÇESİ GÖRÜŞMELERİNDE

Sağlık sistemi çalışanları, 19 Kasım’da TBMM'de görüşülecek olan Sağlık Bakanlığı bütçesine büyük bir umutla bakıyor.

2025 yılı için belirlenecek harcama kalemleri arasında sağlık personeli istihdamına ayrılacak pay, sektörün geleceği açısından kritik bir önem taşıyor.

“Bu görüşmeler, sağlık sistemindeki istihdam sorununa çözüm bulmak için önemli bir fırsattır” diyen Akarken, Sağlık Bakanlığı’nın bütçesinde 100 bin yeni sağlık çalışanı alımı için ayrılacak bir payın sektördeki tüm sorunlara büyük ölçüde çözüm getireceğini, her kuruma kreş tahsis edilmesi ,ek ödeme yönetmeliğinin yeniden düzenlenmesi,669 KHK ile devir edilen personelin birçok mahkeme de lehte kararlarla sonuçlanan unvanlarının toplu alındığı toplu geri verilmesi ,Aile Sağlığı Merkezlerinde diş hekimi ve sağlık yönetimi mezunlarının istihdam edilmesi ,görev tanımlarının güncellenmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Akarken, hem çalışanların motivasyonunu artıracak, hem de sağlık hizmetlerinin kalitesine katkı sağlayacak çağrılarının duyulmasını istedi. Sağlık sistemi çalışanlarının yalnızca sayısal yetersizlik değil, aynı zamanda adil kadro dağılımı ve liyakat esaslı atamalar görevlendirmeler konusunda da beklentileri yüksek.