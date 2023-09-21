Bunlar da ilginizi çekebilir

Haziran ayında dezenflasyonun tesisi için sıkılaşma sürecine başlanırken alınacak faiz kararı piyasaların odağında olması bekleniyor.

Beklentiler ve verilen mesajlar; sıkılaşmanın devam edeceği yönünde.

Türk doğaltaş ihracatçılarından Rusya hedefi: 100 milyon dolar ihracat

Türk doğaltaş ihracatçılarından Rusya hedefi: 100 milyon dolar ihracat

Merkez Bankası, politika değişiminin ardından bugün dördüncü kez toplanacak. ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında bugün toplanacak.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.