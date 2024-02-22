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Hatırlanacağı gibi Merkez Bankası, son toplantısında 250 baz puanlık faiz artırımına giderek, politika faizini yüzde 45'e yükseltmişti.

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Piyasalarda bugün gözler Merkez Bankası'nın açıklayacağı Şubat ayı faiz kararına çevrildi. Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan'ın yapacağı toplantı sonrasında karar, bugün saat 14.00'te açıklanacak. ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, bankanın yeni başkanı Fatih Karahan öncülüğünde bugün ilk kez toplanacak.

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