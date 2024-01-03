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YSK'nın belirlediği seçim takvimine ilişkin süreç devam ederken, siyasi partiler de yerel seçim mesaisini sürüyor. Partilerin aday tespit komisyonları, aday adayları üzerinde son rötuşları yapıyor.ANKARA (İGFA) - AK Parti'de yerel seçim mesaisi sürüyor. Aday Tespit Komisyonu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün bir kez daha toplanacak.

AK Parti'de belediye başkan adaylarının Ocak ayının ortasına kadar açıklanması beklenirken, bu kapsamda 7 ve 15 Ocak tarihleri ön plana çıkıyor.

Bu arada AK Parti, belediye meclis üyeliklerine aday adayı olacak isimler için de son başvuru tarihini 5 Ocak 2024 tarihi saat 19.00 olarak açıkladı.

CHP'DE GÖZLER İZMİR'DE

Öte yandan CHP'de gözler İzmir adayıana çevrildi. Özgür Özel'in görevlendirdiği İzmir heyeti çalışmalarınıo tamamladı. Ocak ayı sonlarına doğru İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının belirlenmesi bekleniyor. Yarın toplanacak olan Parti Meclisi, DEM Parti ile bazı illerde sınırlı iş birliğini değerlendirecek.

İYİ PARTİ BURSA ADAYLARI AÇIKLANIYOR

İttifaksız yerel seçim hazırlığını sürdüren İYİ Parti'de de seçim hazırlıkları devam ediyor.

Genel Başkan Meral Akşener, İYİ Parti Bursa adaylarını 5 Ocak'ta açıklayacak.

Bursa'nın merkezi ve ilçelerindeki Belediye Başkan adaylarını duyurmak amacıyla Bursa'ya gelecek olan Akşener'in parti üst yönetiminin ise 13-14 Ocak'ta istişare kampına girmesi bekleniyor. Kampa parti üst yönetimi ile yerel yöneticiler de katılacak.