Bursa sokaklarının en büyük konularından biri haline gelen grafiti sanatı, geçtiğimiz dönemde festival ile taçlandırılırken sokakları süslemeye devam ediyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Setbaşı semtinde yer alan grafiti çizimleri bazı vatandaşlar tarafından takdir toplarken, bazı vatandaşlar tarafından eleştiri almaya devam ediyor.

Duvarlarda görüntü kirliliğine yol açtığını belirten Setbaşı sakini Mustafa Uğur, “Sokaklarımızı temiz ve sakin istiyoruz. Evimin duvarlarının bu tür şeylerle kirlenmesine karşıyım. Birçok kere şikayet ettim ama hepsi boşa.” dedi.

Eleştirilere rağmen devam eden sokak sanatının vazgeçilmezi olan grafiti kültürü gün geçtikçe Bursa’nın farklı semtlerine de yayılmaya devam ediyor.