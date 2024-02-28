Herkes Duysun TV ekranlarında yayınlanan 'Önce Ekonomi' programının bu haftaki konuğu, Bursa Kuyumcular Odası Başkanı İsa Altıkardeş oldu.Duygu TAŞKIRAN/ Musa YEŞİLDAĞ/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Herkes Duysun TV ekranlarında Gülay Soydan Pehlevan'ın moderatörlüğünde yayınlanan 'Önce Ekonomi' programının bu haftaki konuğu, Bursa Kuyumcular Odası Başkanı İsa Altıkardeş oldu. Başkan Altıkardeş, altın yatırımcılarına tüyolar verirken, önemli değerlendirmelerde de bulundu.

Pandemiden sonra dünyada ekonominin ve yaşamın değiştiğini hatırlatan Altıkardeş, "Bu durumla beraber altın da iyi bir yükseliş sergiledi ama yeterli düzeyde kaldı mı dersek, hayır. Altının bundan sonraki süreçte 3 bin bandını görme olasılığının çok hızlı bir şekilde devam edeceğini öngörebiliyoruz." dedi.

"ALTININ ENDEKSLİ BİR ŞEKİLDE YUKARIYA DOĞRU ÇIKACAĞINI GÖRÜYORUZ"

Dünyada bireysel olarak altını en çok tüketen ülkenin Hindistan olduğunu söyleyen Başkan Altıkardeş, "Bu tüketim Türkiye'nin çok çok üstündedir. Konuştuğumuz rakamları bulduğumuz zaman dünyanın genelindeki var olan ekonomik problemlerin ve para birimlerinin karşılığı ons ile beraber bir altın değerini çıkartır. Bu da altının karşılığında para değerinin karşılığını bulabilmektir. Dolar ile onsu birleştirdiğimiz zaman, bununla ilgili bu rekorlar nasıl çıkar dediğimiz zaman önümüze tarım verileri, faiz verileri geliyor. Hepsini bir bütün olarak konuştuğumuz zaman evet altının endeksli bir şekilde yukarıya doğru çıkacağını görüyoruz ama biz olaya böyle bakmayalım." şeklinde konuştu.

Bursa Kuyumcular Odası Başkanı İsa Altıkardeş, ifadelerine şu şekilde devam etti:

"Yastık altındaki altınları ekonomiye katkı sağlamak için kullanmak gerekiyor ama bunların hepsi takı nezdinde değerlendirildiğinde, dünyada en iyi yatırımı ve tasarımı yapan ülke İtalya'ydı, ülkemiz son 10 yılda İtalya'nın önüne geçti. Bunları da göz önüne aldığımızda, evet ekonomiye katkı sağlayalım ama esnafımızı da düşünmemiz gerekiyor. Türkiye'de yaklaşık olarak 50 bin kuyumcu esnafı var. Bu 50 bin kuyumcunun da hizmet ettiği neredeyse 50 milyon kadın var. Bunlar ekonomiye daha büyük can veriyor. Altın bir yatırım aracı evet, ama takı bir yatırım aracı mıdır? Asla değildir."