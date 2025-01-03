Türkiye Bisiklet Federasyonu amatör bisiklet sporunu yaygınlaştırma hedefi doğrultusunda dev organizasyonları 2025 yılı takvimde bir araya getirdi. 2025 yılı içerisinde 12 farklı ilde toplamda 13 Gran Fondo yarışı düzenlenecek.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Bisiklet Federasyonu özel organizasyonlar talimatı kapsamında yerel yönetimler ve özel sektör desteği ile düzenlenen Gran Fondo yarışları, amatör bisiklet sporunun Türkiye genelinde yaygınlaşmasında önemli bir rol oynama devam edecek. Türkiye Bisiklet Federasyonu, 2025 yılı Gran Fondo yarışlarının takvimini açıkladı. 12 farklı ilde toplam 13 yarış yer alan takvimde, bisiklet severler zorlu parkurlarda yarışarak yeteneklerini sergileme fırsatı bulacak.

Bu yıl, yarışlar daha geniş bir katılımla gerçekleşecek ve her yaştan bisikletçi için farklı zorluk seviyeleri sunulacak.

2025 yılı Gran Fondo takvimindeki yarışlar:

Bodrum Gran Fondo (5-6 Nisan 2025)

İlkadım Gran Fondo (17-18 Mayıs 2025)

Bursa Gran Fondo (23-24 Mayıs 2025)

Kapadokya Gran Fondo (14-15 Haziran 2025)

Trabzon Gran Fondo (28-29 Haziran 2025)

Başkent Gran Fondo (23-24 Ağustos 2025)

Ayvalık Gran Fondo (6-7 Eylül 2025)

Rize Gran Fondo (13-14 Eylül 2025)

Pamukkale Gran Fondo (20-21 Eylül 2025)

L’Etape Türkiye (11-12 Ekim 2025)

VeloTürk Gran Fondo Çeşme (25-26 Ekim 2025)

Nirvana UCI Gran Fondo (6-9 Kasım 2025)

İzmir Gran Fondo (22-23 Kasım 2025)

Gran Fondo bisikletçilere hem yarışlara katılma hem de dayanıklılıklarını test etme fırsatı sunuyor. Uzun ve zorlu parkurlarda pedal çeviren sporcular, bireysel dayanıklılıklarını artırırken takım çalışması ve strateji geliştirme konularında önemli kazanımlar elde ediyor.

Amatör bisikletçiler, profesyonel standartlarda düzenlenen parkurlarda yarışırken, aynı zamanda doğanın güzelliklerini keşfetme fırsatı buluyor. Trafiğe kapalı ve güvenlik önlemleriyle donatılmış parkurlar, yarışmacılara odaklanma ve performanslarını en üst düzeye çıkarma imkânı tanıyor.