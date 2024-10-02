ABD'de yaşamak ve çalışmak isteyenler için en büyük fırsatlardan biri olan Green Card (Yeşil Kart) başvuru süreci başladı.BURSA (İGFA) - Her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca kişi, ABD hükümetinin sunduğu çeşitlilik vizesi programına başvurarak Amerikan rüyasını gerçekleştirme şansı elde edecek. Green Card, kişilere ABD’de daimi oturum izni verirken, aynı zamanda çalışma izni de sağlıyor.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Green Card çekilişi ABD'ye düşük göç oranına sahip ülkelerden gelen bireylerin katılmasına imkan tanıyor. Başvuru sahiplerinin lise diploması veya son 5 yıl içinde en az 2 yıllık bir iş tecrübesine sahip olmaları gerekiyor. Başvuru yapmak ücretsiz olup, belirlenen tarihler arasında elektronik ortamda yapılabiliyor.

Bu yıl Green Card başvuru süreci 2 Ekim saat 19.00 başlayıp, 5 Kasım 2024 TSİ: 20.00 tarihinde sona erecek. Kazananlar ise Mayıs 2025’te açıklanacak.

GREEN CARD SAHİBİ OLMANIN AVANTAJLARI

Green Card sahipleri ABD vatandaşlarıyla neredeyse eşit haklara sahip oluyorlar. Green Card, daimi oturum ve çalışma izni verirken, eğitim ve sağlık gibi sosyal haklardan da faydalanma imkanı sunuyor. Ayrıca Green Card sahipleri ABD’de 5 yıl boyunca daimi ikamet ettikten sonra vatandaşlık başvurusu yapma hakkına da sahip oluyorlar.

GREEN CARD’A GİDEN YOL

Göçmenlik hukuku uzmanı avukatlar, Green Card başvurusunda dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgi veriyor. Uzmanlar, “Green Card başvurusu, dünya genelinden milyonlarca kişinin ilgisini çekiyor ve bu süreçte başarılı olmak için bazı önemli kriterlere dikkat etmek gerekiyor. Başvuru formunun eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulması büyük önem taşıyor. Ayrıca başvuru sahiplerinin başvuru koşullarını net bir şekilde karşıladığından emin olması gerekiyor. Yanlış veya eksik bilgiyle yapılan başvurular otomatik olarak elenebilir. Bu yüzden başvuru yapmadan önce tüm detayları dikkatlice gözden geçirmek gerekiyor.” diyorl.

Ayrıca başvuruların ücretsiz olduğuna ve resmi hükümet web sitesi dışında yapılan ücretli başvurulara dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapan uzmanlar, “Bu süreçte dolandırıcılıklara karşı dikkatli olunmalı. ABD hükümeti, Green Card çekiliş başvuruları için ücret talep etmez. Başvurular yalnızca resmi web sitesi üzerinden yapılmalı ve başka hiçbir platforma güvenilmemelidir.” diyerek uyarıyorlar.

Amerika rüyasına ilk adım olarak görülen Green Card başvuru süreci her yıl milyonlarca kişiye ABD’de yaşam ve çalışma fırsatı sunuyor. Başvuruların doğru yapılması ve uzman görüşlerine dikkat edilmesi bu süreçte başarıya giden yolda kritik bir rol oynuyor.