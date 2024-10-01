Grip kapıda. Halk arasında çok ciddiye alınmayan grip, tedavi edilmediğinde ciddi hastalıklara yol açabiliyor. Uzman Dr. Murat Yaycı, özellikle bazı risk gruplarında ağır seyredebilecek hastalığa karşı yapılması gerekenleri anlattı.İSTANBUL (İGFA) - Uzman Dr. Murat Yaycı, hava değişimiyle grip vakalarının hızla arttığına ve özellikle bazı risk gruplarında hastalığın ağır seyredebileceğine dikkat çekti.

Halk arasında yaygın olan ‘İlaçla 7 gün, ilaçsız 1 hafta’ inanışının tehlikeli bir yanılgı olduğunu vurgulayan Dr. Yaycı, “Tedavi edilmeyen grip, zatürre ve menenjit gibi ölümcül hastalıklara dönüşebilir. Hatta zatürre gelişen vakaların dörtte birinde kalp problemleri ortaya çıkabiliyor. Özellikle çocuklar ve yaşlılar, gebeler, obez kişiler, kronik solunum ve kardiyovasküler hastalığı olanlar ve bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerde grip oldukça ağır seyredebiliyor” dedi.

Murat Yaycı, hastalığa yakalanma durumunda evde dinlenmenin hem hızlı toparlanmayı sağladığı gibi hastalığın da bulaşmasını önleyeceğini söyledi.

Grip hastalığının tedavisinin olduğunu söyleyen Yaycı, "Hastalığınız süresince fazla miktarda sıvı alın. Bu sıvının yalnızca su olması da gerekli değildir; C vitamininden zengin portakal suyu, ıhlamur, ada çayı, limonlu çay içebilirsiniz. Bu sıvıların hepsi solunum sisteminde mukusu yumuşatarak balgamın daha rahatlıkla atılmasını sağlar. Bunu yapabilmek çok iyidir çünkü balgamın solunum yollarında kalması hastalığın ağırlaşmasına neden olur. Öksürüğünüzün doğal tedavisi bol sıvı almaktan geçer" dedi.

BURNUNUZU TUZLU SU İLE RAHATLATIN

"Burnunuzu tuzlu su ile temizlemeye özen gösterin" diyen Dr. Yaycı, "Kaynatılmış ve soğutulmuş 1 bardak suyun içine 1 çay kaşığı tuz atılarak tuzlu su hazırlanır. Hazırladığınız karışımı burun deliği içine sıkarak burunu temizleyebilirsiniz. Suyla temizlendiğinde yeterli bir açıklık sağlanamaz ise sıcak bir duş yapmak, buhar etkisiyle mukozaları gevşeterek tıkanıklığa çözüm olabilir. Yine burun sağlığı açısından ev ortamında sıcak su ve mentol ile buğu yapmak burun ve bronşları rahatlatır" diye konuştu.