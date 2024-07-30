Son dönemlerin konuşulan müzik gruplarından GRPKRM 25 yıl önce yazdıkları yeni şarkıları "Hoşçakal"ı müzikseverler ile buluşturdu. Şarkıya müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.İSTANBUL (İGFA) - 2000'li yılların başında bir ajansta yolları kesişen GRPKRM'nin kuruluş hikayesi birbirlerini hiç tanımayan ama müzikal anlamda birbirlerini tamamlayarak ve güzel bir dostlukla başladı.Mehmet Toygun Çelebi (şan) dersleri verirken Mesut Ürküt enstrümanı ile destek vermeye başladı ve böylece arkadaşlıkları müzik diliyle birleşti.Sahne teklifleri alan Mehmet Toygun Çelebi ile Mesut Ürküt bir kaç yıl sonra bir restaurantta kendilerine Grup Karma ismini koydu.Canlı Performansta Kocaeli'nin sayılı grupları arasına giren GRPKRM'nin tüm şarkılarının sözleri ve müzikleri kendilerine aittir.

Kaynak: igf