2024-2025 eğitim dönemi için burs ve öğrenim kredisi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan öğrencilere eğitim yılı başı olan Ekim ayından geçerli olmak üzere 2 aylık burs/kredi ödemelerine başlandı.ANKARA (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin beklediği ödemeler öğrencilerin hesabına yatırılmaya başlandı.

Açıklamada, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nden ilk defa burs/kredi başvurusunda bulunan öğrenciler, Ekim ve Kasım aylarını içerecek şekilde iki aylık ödeme alacağı kaydedildi.

Öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre yapılacak ödemelerin ilk defa burs/kredi alacak öğrenciler için 18-22 Kasım 2024 tarihlerinde hesaplara yatırılacağı bildirildi. Buna göre T.C. kimlik numarasının son hanesi “0” olan öğrencilere 18 Kasım’da, “2” olan öğrencilere 19 Kasım’da, “4” olan öğrencilere 20 Kasım’da, “6” olanlara 21 Kasım’da, “8” olan öğrencilere ise 22 Kasım’da burs/kredi ödemesi yapılacağı belirtildi.

Sadece ilk ödeme için geçerli olan bu tarihlerde öğrenciler burs/kredilerini Ziraat Bankası ATM’lerinden çekebileceği duyuruldu.

2024 yılı burs/kredi miktarları baz alındığı için lisans öğrencilerine 2 bin TL, yüksek lisans öğrencilerine 4 bin TL, doktora öğrencilerine 6 bin TL üzerinden iki aylık burs/kredi ödenecek.