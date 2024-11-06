Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı.

Haberi Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak duyurdu.

Bakan Bak, paylaşımında, "Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun. 8 Kasım saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı unutmayın" notunu iletti.

Sonuçlara e-devlet üzerinden ulaşılabiliyor.