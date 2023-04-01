Singapur’da Klasik Markalar Global Pazarlama Lideri görevini sürdüren Ömür Akalın Erin, GSK Norveç Genel Müdürü olarak atandı.İSTANBUL (İGFA) - 2002 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünden mezun olan Ömür Akalın Erin, aynı yıl Temel İlaç Tanıtım Sorumlusu olarak GSK Türkiye ekibine katıldı. GSK kariyeri boyunca CNS ve Üroloji İş Birimi Müdürlüğü, Klasik Markalar ve Kritik Hastalıklar İş Birimi Direktörlüğü, HIV İş Birimi Direktörlüğü, Türkiye İlaç İş Birimi Direktörlüğü ve Gelişen Pazarlar Merkez Bölgesi Solunum Franchise Pazarlama Liderliği görevlerini üstlenen Akalın Erin, son olarak Singapur’da 100’den fazla ülkeden sorumlu olarak Klasik Markalar Global Pazarlama Lideri görevini sürdürmekteydi.

Nisan ayı itibarıyla GSK Norveç Genel Müdürü olarak çalışmaya başlayan Ömür Akalın Erin, yeni görevinde Avrupa Bölgesi Pazarları Liderlik Ekibi üyesi olarak da görev alacak. Gelişim ve yetenek yönetimi stratejileri doğrultusunda başarılı liderler yetiştirmeyi hedefleyen GSK Türkiye, çalışanlarına global ölçekte farklı kariyer fırsatları sunuyor. Yer aldığı bölgedeki ülkeler içerisinde yurt dışına en çok yetenek gönderen ülke olmasıyla öne çıkan GSK Türkiye’den, son 3 yıl içinde toplamda 37 çalışan yurt dışında farklı rollere atandı.