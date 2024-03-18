Aydın Doğan Vakfı, dezavantajlı kız çocukları için fırsat eşitliğini teşvik etmek, onları aktif vatandaşlık ve liderlik becerileriyle güçlendirmek, aynı zamanda bu amaçlar doğrultusunda çalışan sivil toplum örgütlerinin kapasitelerini geliştirmek hedefiyle hayata geçirdiği ‘Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar’ projesi için Avrupa Birliği’nden 700 bin Euro destek almaya hak kazandı.İSTANBUL (İGFA) - Aydın Doğan Vakfı tarafından Avrupa Birliği Sosyal İçerme ve Gençlik Alanında Çalışan Hak Temelli STÖ'lere Destek Programı kapsamında gerçekleştirilecek ‘Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar’ projesi, 1 Şubat itibarıyla başladı.

Amacı, dezavantajlı kız çocukları için fırsat eşitliğini teşvik etmek, onları aktif vatandaşlık ve liderlik becerileriyle güçlendirmek ve bu doğrultuda çalışan sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerini geliştirmek olan proje 36 ay sürecek.



Proje kapsamında ilk önce ihtiyaç analizine dayalı, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı somut eylem ve göstergelere sahip, oyun ve canlandırma gibi yenilikçi öğrenme materyalleriyle donatılmış bir e-öğrenme programı geliştirilecek. Ardından düzenlenecek Çoğaltıcı Eğitimleri ile dezavantajlı gençleri güçlendirme odaklı çalışmalar yürüten STÖlerin mevcut kapasitelerini kız çocuklarının ve genç kadınların güçlendirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği, dezavantajlı gençlerle çalışma tasarımı ve gençler için öğrenme programları / etkinlikleri uygulama gibi konularda artırmaları desteklenecek.



Çoğaltıcı Eğitimi sonrasında, eğitime katılanlar edindikleri bilgi ve yöntemler ışığında sağlık, güvenli, eşitlikçi ve huzurlu öğrenme alanları, genç katılımı, çocuk ve genç hakları gibi çeşitli çalışma alanlarında dezavantajlı kız çocuklarına yönelik atölye programları tasarlayacak ve uygulayacaklar.



Sivil toplum, kamu ve özel sektör paydaşlarının farkındalığını artırmak ve toplumsal cinsiyet eşitliği ve sosyal katılımı daha etkili bir şekilde savunmak için sektörler arası diyaloğu geliştirme amacıyla paydaş istişare çalıştayları, Kız Çocukları Günü etkinliği, gençlik kampları, küçük hibe desteği programları düzenlenecek. E-öğrenme ve mezun iletişim ağı gibi platformlar geliştirilecek; tüm bu çalışmaların kamusal görünürlüğü haber bültenleri ve sosyal medya paylaşımları ile artırılacaktır.

En az 100 STÖ’ye ve 15-24 yaş grubundan 2500 dezavantajlı kız çocuğuna ulaşılması hedeflenen ‘Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar’ projesi kapsamında Şubat 2023 depremlerinden etkilenen bölgelerdeki sivil toplum örgütlerinin ve kız çocuklarının katılımı öncelikli teşvik edilecektir.



Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, bugüne kadar toplumsal cinsiyet eşitliği ve kapsayıcılık alanında yaptığımız çalışmalarla dikkate değer deneyimler edindiklerini belirterek, bu alandaki tecrübeyi Avrupa Birliği Sosyal İçerme ve Gençlik Alanında Çalışan Hak Temelli STÖ'lere Destek Programı kapsamında yürüteceğimiz bu proje ile bir adım daha ileriye taşıdıklarını söyledi.